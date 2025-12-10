La casa de los famosos comienza a tomar forma de cara a su edición 2026 y la producción ya empezó a mostrar a los primeros candidatos que aspiran a conquistar al público.

Estos participantes deberán demostrar personalidad, estrategia y una buena dosis de carisma para lograr un lugar dentro del grupo oficial de figuras que entrarán al reconocido reality.

El anuncio del nuevo ciclo ha despertado gran expectativa entre los seguidores, quienes esperan cambios, novedades y rostros inesperados entre las celebridades que competirán por permanecer en la casa y disputarse el codiciado premio final.

Este 10 de diciembre, las redes sociales se alborotaron tras confirmarse la primera participante revelada y oficial del casting. Ante toda expectativa, se trató de una de las figuras más polémicas de los últimos años.

De acuerdo con un video que publicó la cuenta de Buen día, Colombia, Manuela Gómez entró directo en el grupo seleccionado por El Jefe, ocupando un lugar en este comentado grupo.

Manuela Gómez, primera participante revelada de ‘La casa de los famosos 3′

En un clip de Instagram, los curiosos y fanáticos del formato lograron conocer a quien es la primera habitante invitada por la producción.

Se trató de Manuela Gómez, quien se hizo famosa tras ser participante de Protagonistas de Nuestra Tele 2012.

Su actitud, carácter y estilo la llevaron a ser criticada, además de elogiada por las estrategias y jugadas que hizo en medio del juego. Su mayor contrincante fue Óscar Naranjo, con quien tuvo cruces fuertes y comentados para aquel entonces.

En las imágenes, Manuela Gómez apareció luciendo un elegante vestido brillante y su cabellera recogida, asegurando que está lista para dar toda su energía en esta edición. La paisa fue clara en que se habla mucho de ella, pero está dispuesta a demostrar su experiencia en estos escenarios.

“Me estorba la gente. Me han dicho gorda, fea, que estoy destruida… la olvidada. También dicen que me voy a quedar solterona. Hola, mis amores, soy Manuela Gómez, y voy a estar en la tercera temporada de La casa de los famosos. Acá está la olvidada de Manuela Gómez para darla todo. Yina Calderón no me importa ni me interesa”, dijo en la presentación.

“¿Qué piensan, que soy Marranuela o qué? Estoy solterísima, pero no a la orden… soy mucho cereal para tu leche entera”, agregó, recordando el apodo que le pusieron en Protagonistas, debido a su peso de aquel momento.

De igual manera, la cuenta del Canal RCN dejó unas palabras para darle la bienvenida a la creadora de contenido y empresaria, quien ya compartirá casa con Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torres, Maiker Smith, Tebi Bernal, Lorena Altamirano y Eidevin López.