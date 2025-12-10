Manuela Gómez le tiró pulla a Yina Calderón tras confirmarse su participación en ‘La casa de los famosos 3′: “No me importa ni me interesa”

Manuela Gómez, quien se hizo famosa tras ser participante del también reality del Canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele 2012, vuelve a las pantallas para ser parte de la tercera edición de La casa de los famosos Colombia.

Gómez se convirtió en la primera participante que entra directo en el grupo seleccionado por El Jefe para concursar en este programa que se ha ganado los corazones de los colombianos.

En medio de su anuncio que se conoció este miércoles, 10 de diciembre, Manuela envió un contundente mensaje de lo que se espera sea su participación en esta nueva edición del 2026.

“Me estorba la gente. Me han dicho gorda, fea, que estoy destruida… la olvidada. También dicen que me voy a quedar solterona. Hola, mis amores, soy Manuela Gómez, y voy a estar en la tercera temporada de La casa de los famosos”, dijo inicialmente.

Gómez se ha caracterizado por su polémica forma de expresarse, por lo que en su presentación lanzó una pulla contra Yina Calderón, quien estuvo participando en la temporada dos de La casa de los famosos.

“Acá está la olvidada de Manuela Gómez para darla todo. Yina Calderón no me importa ni me interesa”, agregó.

Manuela Gómez y Yina Calderón. | Foto: Montaje: Instagram @manugomezfranco1 / @yinacalderonoficial

La paisa también hizo un comentario jocoso al recordar un apodo que le pusieron cuando estuvo en Protagonistas debido al peso que tenía en aquel entonces en el reality.

“¿Qué piensan, que soy Marranuela o qué? Estoy solterísima, pero no a la orden… soy mucho cereal para tu leche entera”, puntualizó en su presentación en video.

La creadora de contenido y empresaria compartirá esta experiencia junto a los otros participantes que ya fueron seleccionados por el público, que son Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torres, Maiker Smith, Tebi Bernal, Lorena Altamirano y Eidevin López.