Reviven video en el que Epa Colombia reveló que Manuela Gómez no soportaba a su pareja: “Ella ya estaba embarazada y no lo quería”

Al cumplir un mes dentro de La casa de los famosos, empezó a realizarse la dinámica de congelados en el reality, dinámica en la que amigos o familiares de los participantes ingresan por unos minutos a la casa a recargarlos de energía y dejarles mensajes para indicarles más o menos cómo deben seguir en el juego.

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

En el capítulo del pasado martes 10 de febrero, Manuela Gómez fue la primera en tener la visita de sus familiares. A la casa ingresó su pareja Juan Pablo Restrepo y su hija, Samantha.

“Manuela Gómez, acá llegó tu familia a recargarte de energía, te traemos toda la batería”, dijo Juan Pablo Restrepo cuando estaba llegando a la sala, donde estaban todos los famosos.

De una manera inesperada y sorpresiva, el hombre se arrodilló frente a Manuela con su hija en brazos y le hizo entrega de un anillo de compromiso:

“´Te trajimos un regalo muy bonito. Mamá, piénselo, mamá, no tienes que responder, piénsalo [Sic]”, expresó frente a todos, mientras ella permanecía sin moverse por la dinámica.

Al ver a su hija y sentirla intranquila, Manuela rompió las reglas del programa y se movió para poder abrazarla, besarla y tranquilizarla, pero lo que sorprendió fue que no le dedicó un solo momento a Juan Pablo o dijo algo sobre la propuesta.

Luego de lo ocurrido, Manuela habló ante las cámaras y sobre Juan Pablo, solamente le dio las gracias por haber ido, por las palabras de aliento que le dio y por llevar a su hija, pero no dijo nada sobre el anillo.

Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. Foto: La casa de los famosos - Canal RCN

Epa Colombia habló hace meses de lo que Manuela Gómez piensa de Juan Pablo

Luego del congelados de Manuela, se ha revivido en redes sociales un video antes de la captura de Epa Colombia, en donde ella sale hablando de la participante y de cómo, según sus palabras, la misma Manuela le decía que ya no soportaba al hombre, que ya no lo quería.

“Ella ya estaba embarazada y ella no lo quería, ella a mí me dijo en diciembre ‘No lo quiero’. En abril amiga, cuando fue a mi baby shower dijo ‘No, yo no lo quiero amiga, no quiero ni tener relaciones sexuales con él, no me lo aguanto, no me lo soporto’, yo le dije ay amiga, pero ya quedaste embarazada de él”, se escucha decir a Daneidy.

Por último, en este clip, Epa Colombia decía que Manuela vivía rechazándolo, mientras él trataba de acercarse a ella.

Manuela Gómez se desmayó en ‘La casa de los famosos 3’: “Pensé que me iba a morir, vi la luz”

“Amiga, imagínate que Manuela Gómez lo trataba mal, lo insultaba, lo humillaba. Amiga, lo hacía sentir de lo peor, y él no aguantó más, todos los días él le rogaba, la llamaba, le lloraba, le decía, pero Manuela Gómez estaba en un posparto y pasando por un momento que no quería más, nunca quiso más”, concluyó.