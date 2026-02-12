Gente

Reviven video en el que Epa Colombia reveló que Manuela Gómez no soportaba a su pareja: “Ella ya estaba embarazada y no lo quería”

En su momento, Epa Colombia reveló esta historia que involujcra a la influencer y al hombre que le llevó un anillo de compromiso a ‘La casa de los famosos’.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

12 de febrero de 2026, 8:55 a. m.
Reviven video de Epa Colombia hablando de Manuela Gómez. Foto: Instagram Manuela Gómez - Epa Colombia

Al cumplir un mes dentro de La casa de los famosos, empezó a realizarse la dinámica de congelados en el reality, dinámica en la que amigos o familiares de los participantes ingresan por unos minutos a la casa a recargarlos de energía y dejarles mensajes para indicarles más o menos cómo deben seguir en el juego.

En el capítulo del pasado martes 10 de febrero, Manuela Gómez fue la primera en tener la visita de sus familiares. A la casa ingresó su pareja Juan Pablo Restrepo y su hija, Samantha.

“Manuela Gómez, acá llegó tu familia a recargarte de energía, te traemos toda la batería”, dijo Juan Pablo Restrepo cuando estaba llegando a la sala, donde estaban todos los famosos.

De una manera inesperada y sorpresiva, el hombre se arrodilló frente a Manuela con su hija en brazos y le hizo entrega de un anillo de compromiso:

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, destapó nostálgico detalle de su hijo Santiago tras la muerte del cantante

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy jueves, 12 de febrero

Horóscopo para este jueves, 12 de febrero, según Nana Calistar

Esta es la fecha del último capítulo del 'Desafío Siglo XXI' y la producción que lo reemplazará

Esposa de Yeison Jiménez se pronunció por primera vez tras la muerte del cantante: "Mi gran amor"

David Bisbal, devastado por la muerte de su padre: así reapareció públicamente

Rafaella, hija de Marbelle, sufrió un doloroso accidente en el rostro y publicó video de la herida

Mamá de Epa Colombia estalló y se mostró indignada por detalle clave en el proceso legal de su hija: "Qué injusticia tan grande"

"Salen a ser jueces": Novia de Epa Colombia lanzó fuerte respuesta a Nicolás Arrieta por opinar de la condena de la 'influencer'

Novia de Epa Colombia mostró video inédito de la captura de la empresaria; dejó a la vista nostálgico momento con su hija

“´Te trajimos un regalo muy bonito. Mamá, piénselo, mamá, no tienes que responder, piénsalo [Sic]”, expresó frente a todos, mientras ella permanecía sin moverse por la dinámica.

Al ver a su hija y sentirla intranquila, Manuela rompió las reglas del programa y se movió para poder abrazarla, besarla y tranquilizarla, pero lo que sorprendió fue que no le dedicó un solo momento a Juan Pablo o dijo algo sobre la propuesta.

Luego de lo ocurrido, Manuela habló ante las cámaras y sobre Juan Pablo, solamente le dio las gracias por haber ido, por las palabras de aliento que le dio y por llevar a su hija, pero no dijo nada sobre el anillo.

Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia.
Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. Foto: La casa de los famosos - Canal RCN

Epa Colombia habló hace meses de lo que Manuela Gómez piensa de Juan Pablo

Luego del congelados de Manuela, se ha revivido en redes sociales un video antes de la captura de Epa Colombia, en donde ella sale hablando de la participante y de cómo, según sus palabras, la misma Manuela le decía que ya no soportaba al hombre, que ya no lo quería.

“Ella ya estaba embarazada y ella no lo quería, ella a mí me dijo en diciembre ‘No lo quiero’. En abril amiga, cuando fue a mi baby shower dijo ‘No, yo no lo quiero amiga, no quiero ni tener relaciones sexuales con él, no me lo aguanto, no me lo soporto’, yo le dije ay amiga, pero ya quedaste embarazada de él”, se escucha decir a Daneidy.

Por último, en este clip, Epa Colombia decía que Manuela vivía rechazándolo, mientras él trataba de acercarse a ella.

“Amiga, imagínate que Manuela Gómez lo trataba mal, lo insultaba, lo humillaba. Amiga, lo hacía sentir de lo peor, y él no aguantó más, todos los días él le rogaba, la llamaba, le lloraba, le decía, pero Manuela Gómez estaba en un posparto y pasando por un momento que no quería más, nunca quiso más”, concluyó.

Sonia Restrepo y Yeison Jiménez

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, destapó nostálgico detalle de su hijo Santiago tras la muerte del cantante

Manuela Gómez habló de la situación de Epa Colombia.

Reviven video en el que Epa Colombia reveló que Manuela Gómez no soportaba a su pareja: "Ella ya estaba embarazada y no lo quería"

Niño Prodigio: predicciones diarias.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy jueves, 12 de febrero

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo para este jueves, 12 de febrero, según Nana Calistar

Desafío Siglo XXI - A otro nivel

Esta es la fecha del último capítulo del 'Desafío Siglo XXI' y la producción que lo reemplazará

Sonia Restrepo rompió en llanto al llegar al lugar en el que murió el cantante.

Esposa de Yeison Jiménez se pronunció por primera vez tras la muerte del cantante: "Mi gran amor"

El cantante apareció tras la repentina muerte de su padre.

David Bisbal, devastado por la muerte de su padre: así reapareció públicamente

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, habló en 'Día a Día' de sus problemas con el sobrepeso cuando era niña.

Rafaella, hija de Marbelle, sufrió un doloroso accidente en el rostro y publicó video de la herida

Recordada actriz de 'Enfermeras' revela cómo se encuentra tras su lucha contra el cáncer de lengua

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.

Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de febrero, según Walter Mercado

