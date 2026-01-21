Gente

Manuela Gómez se desmayó en ‘La casa de los famosos 3’: “Pensé que me iba a morir, vi la luz”

La influencer tuvo que recibir atención médica y las cámaras del 24/7 fueron desactivadas por un tiempo.

Redacción Gente
21 de enero de 2026, 3:37 p. m.
Manuela Gómez sufrió un desmayo en 'La casa de los famosos 3' y preocupó por su estado de salud.
Manuela Gómez sufrió un desmayo en 'La casa de los famosos 3' y preocupó por su estado de salud. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @manugomezfranco1 - App Canal RCN

Ya se cumplió una semana de competencia desde que La casa de los famosos Colombia inició y, desde entonces, varias situaciones han sucedido dentro de los estudios más polémicos del país.

Alianzas, estrategias, peleas, discusiones, victorias y derrotas han sido protagonistas de este reality, pero también las duras pruebas que dejan a los habitantes cansados y algo descompensados.

En el episodio del pasado martes 20 de enero se llevó a cabo la prueba de presupuesto para la comida, en la cual los participantes lo dejaron todo para lograrlo porque ya se les había acabado el alimento y no tenían más recursos.

En esta prueba, que duraba 22 horas, los participantes estaban bastante débiles por la falta de comida y tuvieron que hacer un esfuerzo físico alto, sumado a pocas horas de sueño, por lo que debían estar pendientes del cambio de habitantes en la prueba.

Horas más tarde, después de cumplir con el reto, Manuela Gómez, una de las habitantes, se descompensó y cayó desmayada en el gimnasio de la casa debido al alto esfuerzo.

Campanita fue el primero en notar la debilidad que presentaba, y en el momento en el que cayó en una banca del sitio, Tebi Bernal y los demás compañeros llegaron a auxiliarla.

Las personas que estaban a su alrededor notaron que su respiración estaba alterada, su cara estaba pálida y sus manos se estaban comenzando a torcer.

En este momento, las cámaras del 24/7 que registraron este momento se apagaron y la transmisión se centró en la cena que estaban teniendo Johanna Fadul y Yuli Ruiz fuera de la casa.

Pese a que la producción apagó las cámaras para que Manuela recibiera apoyo médico, Mariana Zapata dio detalles de lo que le sucedió.

“A mí me dio miedo porque se le voltean los ojos y las manos; menos mal no estaba solita cuando le pasó eso, menos mal no le pasó eso estando sola en la pieza. Ella se estaba poniendo la pijama; ella se sintió ahí (en el gimnasio) y le pasó; mejor que no fue en la habitación porque no podía gritar”, dijo la participante.

Mariana también explicó que, aunque todos comieron lo poco que quedaba dentro de la casa, Manuela en ese día no había siquiera desayunado; lo anterior, sumado al poco sueño y al exigente esfuerzo, le cobró factura.

“El tema de la comida esta semana fue bien denso y es que yo siento que a Manu le dio eso hoy porque: cansancio por la prueba, que fue muy dura, fueron dos horas por persona... sin comida, porque ella como que no desayunó hoy, y todo eso sin dormir”, concluyó Zapata.

Momentos después, Manuela regresó a la casa y, a pesar de que estaba algo débil todavía, ya se sentía preparada para retomar el juego. Sin embargo, explicó lo que sintió y reveló que no fue nada agradable.

“Me dio muy duro; ya al menos las puedo mover (las manos), es que no podía fallar en la prueba ni por el chiras [...] o sea, pensé que me iba a morir, vi la luz. Me empezó a dar el babiado, una cosa horrible, pero no me acuerdo de nada, yo no sé ni cómo llegué a donde estaba”, dijo.

