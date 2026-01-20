Gente

‘La casa de los famosos 3′: estos son los poderes que trae el famoso y temido teléfono; siete habitantes serán los elegidos

Este objeto llegó a la casa para poner tensión entre los concursantes.

Redacción Gente
20 de enero de 2026, 4:46 p. m.
Los televidentes colombianos gozan de una variada programación en la televisión nacional, pero los realities llaman la atención de los mismos por sus variadas temáticas.

La casa de los famosos se ha convertido en el formato más entretenido, odiado y amado por el público, todo debido a sus dinámicas y a sus participantes, los cuales son demasiado controversiales en su mayoría.

La tercera temporada de este programa inició el pasado lunes festivo 12 de enero, y desde entonces, los televidentes han podido observar una primera semana llena de polémicas, enfrentamientos, alianzas y demás.

Corrida una semana, los habitantes de esta casa ya se enfrentaron al primer posicionamiento y a la primera eliminación, en donde se dio a conocer que Luisa Cortina se convirtió en la primera en abandonar la casa más famosa de Colombia.

¿Quién llegó en el primer congelados de ‘La casa de los famosos 3′?

Para el capítulo del pasado lunes 19 de enero, los famosos tuvieron su primer congelados, una dinámica en la que algo o alguien ingresa a la casa sin que los participantes se puedan mover o siquiera hablar.

Para sorpresa de todos, en este congelados no llegó una persona, llegó un objeto que los pondrá a temblar durante esta segunda semana de competencia.

En la gala principal, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron un poco cual será la dinámica del teléfono en esta tercera temporada, la cual se dividirá por días.

Desde un inicio, Carla y Marcelo dejaron claro que esta es la edición de los poderes y ahora será este objeto el que les brinde o les quite poderes a los participantes.

Poderes del teléfono en La casa de los famosos Colombia

  • Martes (3:33 p. m.): Robo de un poder al líder
  • Martes (Durante el After): Poder del voto extra
  • Miércoles (7:07 a. m.): Poder de otorgar la inmunidad
  • Jueves (2:22 a. m.): Poder de intercambio
  • Viernes (11:11 a. m.): Poder de nominación
  • Sábado (5:55 a. m.): Poder de otorgar la salvación
  • Domingo (Durante la gala): Poder del veto para la prueba del líder

La intriga fue tanta, que luego de que El Jefe los descongelara, todos los habitantes de la casa se dirigieron a donde quedó ubicado el teléfono y empezaron a mostrarse sorprendidos y a especular acerca de cómo funcionará este temido objeto en esta temporada.

Los presentadores les pidieron que volvieran a la sala y les afirmaron que solamente siete personas podrán contestar el teléfono en estos días, por lo que hicieron el llamado para que estén atentos.

