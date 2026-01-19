Carla Giraldo “insultó” a exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que la criticó: “Me vuelve más famosa”

Tras el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos, que presentó oficialmente a los 24 participantes, no solo los concursantes quedaron bajo la lupa.

La atención también se ha enfocado hacia Carla Giraldo, presentadora del reality, quien terminó en el centro de la conversación y salió a responder a las críticas que surgieron en su contra hace algunos días.

Desde el primer programa, cada famoso tuvo su debut frente a las cámaras, mostrando parte de su carácter y dejando ver cómo podría jugar dentro de la competencia.

Sin embargo, uno de los instantes más comentados de la noche del estreno fue un breve cruce entre Carla y Beba, exintegrante de El Desafío, que reavivó un episodio del pasado que ya había circulado en redes sociales.

El comentario de la presentadora fue “la tendinitis la dejó estirarse”, y la respuesta inmediata de la participante no pasó desapercibida.

Crítica de Yaya Muñoz a Carla Giraldo

A partir de este momento, estas palabras fueron analizadas y cuestionadas en distintos espacios digitales, entre ellos por Yaya Muñoz, exconcursante de la segunda temporada del programa.

Desde Dímelo King, pódcast en el que está como panelista, Muñoz fue directa al señalar que, desde su punto de vista, Carla Giraldo tenía un rol más cercano al de una concursante que al de una presentadora.

Aunque aclaró sentir aprecio por ella, mencionó que su estilo encajaría mejor como panelista o comentarista, debido a los comentarios que lanza a los participantes.

Las afirmaciones de Yaya no se quedaron ahí. También tildó algunas intervenciones de la presentadora de “pasivo-agresivas” y consideró que ese tipo de cruces deberían darse únicamente entre los famosos dentro de la casa, no desde la conducción del programa.

Respuesta de Carla Giraldo a Yaya Muñoz

Desde que esto pasó, la presentadora no mencionó palabra, pero en la noche del pasado domingo 18 de enero, día de primer posicionamiento y eliminación, la presentadora realizó un live en TikTok mientras la estaban maquillando y peinando para el capítulo y allí, respondió algunas preguntas de los seguidores, entre ellas, qué opinaba sobre lo que había dicho Yaya.

“Pienso que tiene toda la razón, cada cual opina de lo que quiere. Ahora, ¿sabes lo que pasa detrás para poder opinar? Creo que no mucho, entonces, cuando nadie está en los zapatos ni en tu trabajo, ni ha visto cómo funciona, a pesar de que concurses o hagas parte, no quiere decir que sepas cómo funciona", dijo inicialmente.

Además, agregó: “Entonces no importa, está bien, me vuelve más famosa y yo la amo por eso, y yo la quiero muchísimo, me encanta que me siga nombrando allá, que ese formato tiene como full rating, me gusta”.

La reacción de Giraldo avivó aún más las reacciones en redes, unos a favor de ella y otros en contra: “Cristina nunca tuvo que caer tan bajo”; “Carla tipo: recuéstate y cuéntamelo todo”; “Carla contesta con clase”; “ni más ni menos, excelente respuesta”; “amo a esta mujer, la insultó con clase”, se lee en los comentarios.