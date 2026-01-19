Posicionamiento de ‘La casa de los famosos 3′ explotó las redes; Yuli y Luisa, las protagonistas: “La cariñosa y la mal vibrosa”

La casa de los famosos, el polémico reality de la televisión colombiana, dio inicio el pasado lunes festivo 12 de enero. Desde entonces, los famosos llevan una semana alejados de la realidad y conviviendo las 24 horas de los siete días de la semana juntos en una misma casa sin contacto con el exterior.

Tras pasar la primera semana de competencia, en la noche del pasado domingo 18 de enero se llevó a cabo el primer posicionamiento y la primera eliminación.

La placa de nominados estaba compuesta por Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Yuli Ruiz, Renzo Meneses, Tebi Bernal y Luisa Cortina, quien terminó convirtiéndose en la primera en abandonar la casa más famosa de Colombia.

Momentos antes de conocer que Luisa era quien debía abandonar la casa, los famosos vivieron el reconocido posicionamiento, y aunque sólo llevan una semana de competencia, eso les bastó para tener cara a caras fuertes y bastante contundentes.

Reacciones al primer posicionamiento y eliminación en ‘La casa de los famosos 3′

Si bien eran seis los participantes en riesgo de ser eliminados, dos mujeres fueron las que tuvieron más posicionamientos y críticas: Luisa Cortina y Yuli Ruiz.

Ambas tuvieron seis personas que se ubicaron detrás de ellas.

En el caso de Yuli Ruiz, habitantes como Beba de la Cruz, Juanse Laverde, entre otros, se fueron en su contra al asegurar dos cosas; la primera, que es un “mueble” (palabra que se utiliza bastante en este formato para las personas que no destacan mucho con su participación), y la segunda, que está destacando por ser una persona “mostrona” y que está detrás de los hombres.

“Creo yo, en mi percepción, se tiene que tener talento, porque aquí muchos tienen talentos y yo hasta el momento no he visto el primero tuyo. Si tú consideras que tu talento es mostrar, provocar, ser sensual, que eso es lo que te gusta, creo que hay otras plataformas para hacer eso [...] Si estás aquí, yo realmente considero que tú no te ganaste este lugar, lo compraste”, fueron algunas de las palabras de Beba, en contra de Yuli, sumado a otras varias de Juanse, en donde le dijo que para él era un “mueble, pero con menos ropa”.

Las palabras que recibió Yuli desataron una oleada de comentarios en redes, tanto a favor como en contra, y en muchas ocasiones fue comparada con la exparticipante de la segunda temporada, Karina García.

“O sea que la tal Yuli Ruiz entró fue gracias a Karina. En ese orden de ideas, esa cariñosa será la Karina de esta versión”; “ay, saquen a la Yuli Ruiz, esa mujer no ha sonado en nada, parece un extra en esa casa”; “una Yuli Ruiz no está soportando es nada, está que llora, así es que deben ser los posicionamientos, duro y sin censura... Beba no es de mi agrado, pero la peinó”; “me gusta que Yuli Ruiz no se deja de nadie, una persona no se define por su vestimenta y todas están dolidas porque seguramente no son el centro de atención como están acostumbradas y eso es lo que les está ardiendo”; “se están pasando con Yuli, pobrecita”; “verdaderamente siento algo de empatía por Yuli Ruiz, Colombia es un país de libre expresión y vienen a criticar a una persona solo por su forma de vestir”, fueron algunos de los comentarios para esta mujer.

Por el lado de Luisa Cortina, mujeres como Sara Uribe, Manuela Gómez, entre otras, como Mariana Zapata, se fueron en contra de ella y algunas de las razones fueron porque quiso hacer un papel de villana que para muchos resultaba incómodo y ya molesto; incluso fue Manuela quien le dijo:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque me parece que quieres hacer el papel de villana, pero hasta para hacer ese papel se necesita ser profesional. Recuerda que el que baila bien, no pisa a nadie en la pista; aplica también para la vida. Hay niveles de niveles”.

Al igual que pasó con Yuli, las redes fueron el espacio perfecto para que muchos opinaran por su eliminación, y también tuvo reacciones llenas de amor y odio.

“Ella tenía potencial. Estaba prendiendo esa casa tan aburrida”; “la única que no le agachaba la cabeza a nadie y decía las cosas sin filtros. Luisa merecía más”; “¿Cómo va a salir Luisa si ya iba a empezar lo bueno?”; “Luisa solo criticaba y se metía con las mujeres. Qué bueno que salió”; “Luisa pensaba que estaba devorando”; “se fue la mal vibrosa, y sigues tu Beba jaja”; “qué rabia la salida de Luisa”, fueron algunos de los comentarios.