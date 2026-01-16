Gente

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ le tira a Carla Giraldo y reprocha su rol de presentadora: “Pasivo-agresiva”

Yaya Muñoz no se contuvo y reaccionó al papel de la famosa en la nueva temporada del reality.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

16 de enero de 2026, 2:58 p. m.
Carla Giraldo frenó a los famosos por la forma de juego en 'La casa de los famosos Colombia'
La tercera temporada de La casa de los famosos arrancó con fuerza en su gala inaugural, donde fueron presentados oficialmente los 24 concursantes que harán parte de esta nueva edición. Cada participante tuvo su primer acercamiento frente a las cámaras, dejando ver rasgos de su personalidad y dando pistas sobre la estrategia que podría marcar su paso por la competencia.

Desde ese primer capítulo, la dinámica de convivencia despertó opiniones encontradas entre los televidentes, atentos a los gestos, decisiones y actitudes iniciales de varias celebridades. La producción fue clara al exponer las normas del reality y al anunciar la conformación de los dos equipos, un momento clave que dio inicio a posibles alianzas, rivalidades y tensiones dentro de la casa.

Karen Sevillano no bajó de “inútil” a Yina Calderón por rol de jueza en ‘La casa de los famosos 3′; la influencer le devolvió el ataque

No obstante, uno de los momentos que más comentarios generó fue un breve intercambio entre Carla Giraldo, presentadora del programa, y Beba, exintegrante de El Desafío. El cruce de palabras no pasó desapercibido y dejó entrever un posible roce relacionado con un episodio del pasado que en su momento se volvió viral en redes sociales.

La tendinitis la dejó estirarse”, comentó Giraldo.

No, mi amor, no hay tendinitis ya, gracias a Dios”, mencionó.

Ante esto, las miradas de cientos de personas se posaron en reacciones alternas que surgieron en espacios digitales, tal y como fue el caso de Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos 2. La modelo fue clara en sus opiniones, tirándole a la presentadora.

De acuerdo con lo que mencionó en Dímelo King, donde es panelista, la colombiana aseguró que consideraba que Carla Giraldo se sentía participante del reality, pese a que le tenía mucho aprecio.

La creadora de contenido aseveró que sentía que la famosa podría funcionar de comentarista o panelista, pues de presentadora sentía que no iba acorde con las palabras que les lanzaba a los concursantes.

“Es literalmente que se cree participante. Yo se lo tengo que decir, porque yo dije que este 2026 iba con todo. Ay, sí, mi Carla yo te quiero mucho, pero... Carla debería venirse acá de panelista, porque ella la da de panelista”, puntualizó.

Yo siento que, no sé, como presentadora Carla hace muchos comentarios que no debería, como pasivo-agresiva”, afirmó.

Yaya Muñoz aseguró que su familia fue “amenazada”, tras salida de LCDLF
Yaya Muñoz exparticipante de LCDLF Foto: Imagen tomada de RCN.

Yaya Muñoz agregó que consideraba que eso debería de darse en la convivencia, en lugar de las interacciones de los presentadores con las celebridades que estaban dentro de la casa.

Esos comentarios no deberían de venir de ella, eso es de los participantes, que se peleen entre ellos. Han pasado muchos comentarios de esos”, finalizó.

