“Hay otras plataformas para eso”: Beba ‘acabó’ a Yuli en ‘La casa de los famosos 3′; la modelo, afectada, respondió

La casa de los famosos 3 sigue avanzando en sus primeras semanas, abriéndole la puerta a una convivencia tensa y cargada de suspenso. El público tuvo la oportunidad de conocer a los participantes, detallando estrategias, alianzas y decisiones.

Pese a que todo se mostraba tranquilo en los primeros días, el domingo, 18 de enero, estuvo cargado de energías pesadas y distintas. A pesar de que las miradas se posaron en la primera eliminada, que fue Luisa Cortina, el posicionamiento terminó de protagonista de reacciones.

De acuerdo con lo que se registró, el primer encuentro cara a cara de esta dinámica estuvo lleno de intriga y dudas, ya que pocos imaginaban por quienes se inclinarían los habitantes para que salieran del juego. Uno de los instantes que más llamó la atención fue el que hubo entre Beba y Yuli Ruiz.

La exparticipante del Desafío se ubicó en el posicionamiento al lado de la creadora de contenido, atacándola de forma directa por las actitudes y comportamientos que tenía. Sus razones para darle el voto se basaron en lo provocadora que era y los supuestos bots que usó para ganar y entrar al reality.

“Un par de razones. Antes que nada, quiero decirte que esto no se te suba la cabeza ni pienses que eres relevante como mencionaste la vez pasada en la sala, que cuando pones un pie a fuera, lo primero que escuchas tu nombre. Si te has dado cuenta, no te topo ni te determino, porque no me interesa. No me puedo sentar con una persona que ciertas actitudes me patean y fastidian”, comentó.

“Desafortunadamente, a mí no me interesa lo que hagas con tu vida y con tu cuerpo, y lo que quieras proyectar, pero estamos en el mismo techo y me toca presenciar esas actitudes indecentes y con poca gracia que tanto te encanta mostrar”, agregó.

Beba atacó a su compañera con el hecho de que no tenía talentos, pues consideraba que lo único que sabía hacer era provocar y mostrar el cuerpo.

“Para estar aquí, creo yo, se tiene que tener talentos, porque aquí muchos tienen talentos, y hasta el momento no he visto el primero tuyo. Si consideras que tu talento es mostrar, provocar y ser sensual, creo que hay otras plataformas para hacer eso”, indicó.

A esto, surgió otro punto fuerte, ya que la colombiana aseveró que sabía lo de la compra de votos con bots, ya que nadie conocía a Yuli Ruiz. Esto fue seguido de cuestionamientos de redes sociales, precisamente por la baja interacción en los post de la modelo.

“Me da mucha risa que te hayas aprendido un acrónimo, que casi se te olvida, porque me imagino tuviste que planear mucho y organizar para poder tener el tema de la compra de los votos. Si estás aquí, creo que no te ganaste este lugar, lo compraste. Hay gente que sí trabajo duró, que sí tiene comunidad. Difiero en ese tema, ya que si tuvieras comunidad no tendrías que ocultar las interacciones de tus redes sociales... nadie te comenta, nadie te da like”, afirmó.

En su respuesta, Yuli Ruiz se molestó y se defendió, contestando que a nadie le tenía que importar cómo se vestía. En cuanto a los votos, se soltó de responsabilidades y no permitió que la señalaran.

“Mi vestimenta no me define. El hecho de que tú no lo hagas, no significa que aquí no tenga que haber una participante que no se pueda vestir a su manera y a su modo. No estoy para agradarte, estoy aquí para agradarle al público. Silencio que yo te escuché. Si no he hecho lo que quieres que haga, es mi problema. El público es el que me saca... no tengo la culpa”, dijo.

“En mi vida no te metas, ni en cómo me visto o cómo no me visto, eso no te importa, mi amor. Yuli Ruiz es así, se viste así y si me quedo, se tiene que aguantar”, agregó, antes de terminar el careo con Beba.