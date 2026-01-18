Gente

Marcela Reyes rompió el silencio y se destapó sobre su salida de ‘La casa de los famosos 3′; anunció medidas: “Estoy firme”

La DJ habló por primera vez tras abandonar el reality del Canal RCN.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

18 de enero de 2026, 10:57 p. m.
Marcela Reyes habló tras salir de LCDLF3.
Marcela Reyes habló tras salir de LCDLF3. Foto: Instagram @marcelareyes - Montaje SEMANA

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia inició con un elenco fuerte y controversial, cuyos integrantes ingresaron al reality con estrategias definidas.

El programa arrancó el pasado 13 de enero y, desde sus primeros días, permitió a los televidentes conocer las dinámicas que marcarán los próximos cuatro meses de competencia.

Un total de 24 celebridades entró a la casa, dejando en evidencia alianzas tempranas, roces inesperados y planes de juego con los que buscan ganarse el favor del público y avanzar hasta la gran final.

Las primeras jornadas de convivencia despertaron simpatías y rechazos, generando conversación constante entre los seguidores del formato.

No obstante, uno de los momentos que más sorprendió fue la inesperada salida de Marcela Reyes, quien había sido la última famosa en ser revelada. La DJ paisa ingresó con una actitud firme y desafiante, protagonizando un cruce directo con Valentino Lázaro que captó la atención de la audiencia.

Con el paso de las horas, Reyes se convirtió en una de las participantes más comentadas, gracias a su personalidad frontal y retadora. Por ello, su salida repentina causó sorpresa, ya que no alcanzó a completar una semana dentro de la competencia.

El anuncio fue comunicado por Carla Giraldo tanto a los participantes como a los televidentes, generando revuelo y múltiples interrogantes sobre los verdaderos motivos detrás de esta decisión, que rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales.

Sin embargo, recientemente, Marcela Reyes reapareció en Instagram y compartió un inesperado video, en el cual habló de lo que ocurrió con el reality. La celebridad fue clara en lo que se anunció y aclaró cómo está.

He visto mucho contenido en redes sociales, una cantidad de rumores y especulaciones. Yo estoy bien, mi familia siempre va a estar por encima de todo y, obviamente, mi hijo está bien en casa, estoy segura y no se dejen llevar por tantas historias de ficción”, dijo en el clip.

Tras aclarar que todo lo que se estaba diciendo era mentira, la DJ aprovechó para denunciar la violación de la privacidad de su hogar, pues se estaban difundiendo imágenes descontextualizadas.

Allí reafirmó que su vida no está afectada ni destruida, como decían, ya que los proyectos están en pie.

“Me siento mal porque están divulgando videos de años atrás, cuando recién compré mi casa, y están manipulando la fecha de los videos. Esos no son actuales”, comentó.

Son imágenes de hace más de tres años. Invito a estas personas a que no le tapen la fecha, ni la cara a mi exmarido, con quien estuve casada; él ya no está en este plano terrenal”, agregó.

En cuanto a decisiones que tomó, anunció que irá por el ámbito legal, ya que no va a permitir que lastimen a su familia y su entorno personal.

Voy a tomar acciones legales con esas personas que quieren dañar. Estoy firme y parada, con ganas de trabajar. Nada de esto ha acabado y aquí sigo por mis empresas, mi carrera y mi familia”, concluyó.

