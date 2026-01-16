Marcela Reyes dijo que “pasó algo” antes de abandonar ‘La casa de los famosos 3′ y su mensaje fue cortado: “Estoy regulándome”

La transmisión de La casa de los famosos Colombia 3 en la noche del jueves 15 de enero dejó a los televidentes sorprendidos tras un anuncio que rápidamente causó reacciones en redes sociales.

El reality, que reúne a varias figuras de la farándula nacional vivió uno de sus momentos más inesperados en plena transmisión.

Antes de que se diera la prueba de salvación, la presentadora Carla Giraldo hizo una breve pausa en la dinámica del juego para dirigirse tanto a los participantes como a la audiencia del Canal RCN.

La DJ es la participante sorpresa de la producción. Foto: Instagram @marcelareyes

En ese momento, y sin que nadie lo esperara, informó que una de las concursantes abandonaba de manera definitiva la competencia.

La participante en cuestión fue Marcela Reyes, quien había sido la última celebridad en ser confirmada para el programa y también la última en ingresar a la casa, aparición con la que buscó sorprender a sus compañeros al revelar su identidad directamente en la sala.

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ le tira a Carla Giraldo y reprocha su rol de presentadora: “Pasivo-agresiva”

Carla Giraldo fue la encargada de comunicar oficialmente la decisión y explicar las razones de la salida:

“Quiero contarles algo, a partir de este momento, Marcela Reyes sale de la competencia por motivos personales. Por ahora, vamos a continuar con ’El Jefe’ y vamos a ponerle atención a lo que tiene que decirnos sobre el juego”, dijo Carla.

El anuncio marcó un giro inesperado en el desarrollo del reality y dejó abierta la conversación entre seguidores del programa, quienes no tardaron en expresar sus opiniones a través de las redes, entre ellas Yina Calderón, amiga de la Dj, pues en historias de su instagram publicó una imagen con el texto: “¿Qué le pasó a mi gallo @marcelareyes?“.

Hechos curiosos antes de la salida de Marcela Reyes

Luego de qué se diera conocer la salida de Marcela Reyes, en redes sociales se hizo viral el momento en el que la famosa DJ se dirigió a la cámara de la casa por última vez.

El dicho momento, Marcela le habló a la cámara y envió un mensaje que aunque puede parecer normal, para muchos tenía señales de “auxilio”.

“Este corazoncito tiene un significado súper especial. Cuando yo haga así es porque siempre tengo a mi familia en mi corazón. Los amo con mi vida entera, con mi alma, absolutamente todo [...] Ahora pasó algo que no les puedo contar, pero pasó algo y me tiene desestabilizada la situación, estoy tratando de regularme [SIC]”, dijo.

En redes sociales han sido muchas las especulaciones que se han levantado frente a esta inesperada y misteriosa salida. Algunas versiones apuntan a que no tolero el hecho de qué dentro de la casa le revelaran la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien fue su amigo durante largos 16 años.

Otra de las versiones menciona que Marcela Reyes no soportó lo que Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta le dijeron durante su corta estancia, en especial en el primer juicio.

Karen Sevillano no bajó de “inútil” a Yina Calderón por rol de jueza en ‘La casa de los famosos 3′; la influencer le devolvió el ataque

En las plataformas, algunos de los internautas han dejado ver que el gesto del corazón posiblemente fue una señal para que alguien afuera la viera y la sacara del programa, incluso pagando la multa por abandonar el programa, que hasta donde se conoce, tiene un valor demasiado alto.