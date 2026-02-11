Manuela Gómez tuvo particular reacción luego del congelados de su pareja y su hija en ‘La casa de los famosos’: “A mí me da miedo”

Uno de los instantes más conmovedores de la tercera temporada se vivió en el reciente episodio de La casa de los famosos Colombia.

La dinámica de ‘congelados’ volvió a sorprender a los habitantes de la casa más famosa de Colombia, pero esta vez tuvo un foco especialmente emotivo, pues Juan David, pareja actual de Manuela Gómez, ingresó al reality acompañado de su hija Samantha para verla después de más de cuatro semanas sin contacto.

Apenas cruzó la puerta de la casa, el mensaje fue directo al corazón.

“Manuela Gómez, acá llegó tu familia a recargarte de energía, te traemos toda la batería. ´Te trajimos un regalo muy bonito. Mamá, piénselo, mamá, no tienes que responder, piénsalo”, expresó frente a todos, mientras ella permanecía sin moverse por la dinámica.

Durante el breve reencuentro, Juan David también aprovechó para resaltar el papel que la empresaria ha tenido en el programa y el impacto que está causando su participación.

“Su hija está orgullosa de tener una mamá frentera que sabe jugar. Ya es hora. Con toda. Afuera tienes todo un equipo, tus papás oran por ti”, agregó, dejando claro que fuera de la casa cuenta con un respaldo incondicional.

¿Qué dijo Manuela Gómez luego de la visita de su pareja y su hija en ‘La casa de los famosos’?

Luego de vivir esta emotiva dinámica, en la que por moverse fue castigada con ir a la placa de nominados y quedar en riesgo de eliminación, Manuela se mostró bastante emocionada aunque también nostálgica por la visita.

Frente a las cámaras de la casa, Gómez habló y dejó en evidencia lo que significó para ella esta enorme visita.

“Intenté como aguantar el congelado, pero cuando vi que ibas a llorar, que te empezaste a desesperar, mi corazón se partió en dos, por eso fue que me moví. Si hubiera sabido que me iba a mover, que iba a incumplir la norma, la regla, pues lo hubiera aprovechado de una mejor manera, hubiera aprovechado más el tiempo, te hubiera abrazado más, te hubiera besado más. Me siento horrible, pero también me siento contenta por haberte visto, estás hermosa, te extraño mucho”, dijo inicialmente.

Manuela explicó que al sentir que su hija no la reconocía, decidió moverse, sin tener miedo a cualquier castigo del jefe.

“Siento que en algún momento como que no me reconocías, me sentí muy triste por eso, también por esa misma razón fue que decidí abrazarte, hablarte al oído, decirte lo mucho que te amo, lo mucho que te extraño. Me quedo con esa última sonrisa, esa última carcajada que me diste. Tengo que ser muy fuerte, mira ahora, estoy en placa, otra vez en riesgo de eliminación”, añadió.

De igual forma, también le dio las gracias a su pareja por todo lo que le dijo: “Gracias a Juan Pablo por venir, gracias por las palabras de aliento, trataré de sacar muchas muchas fuerzas para seguir en la competencia”, señaló.

Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. Foto: La casa de los famosos - Canal RCN

Así mismo, Manuela se refirió al hecho de que Juan Pablo le dijo que muchos quieren ver esa Manuela de antes.

“Estoy muy nerviosa, ese mensaje de que pues quieren ver esa Manuela del pasado a mi me da miedo, me da miedo volver a traer a esa Manuela, pero creo que el juego me va a llevar a defenderme con toda la verraquera”, dijo.

Por último, se refirió nuevamente a su hija, y le envió un mensaje lleno de amor: “Te amo hija mía, tú sabes que mamá siempre está en tu corazón, tú siempre estás en mi corazón, porque cuando este corazón sentía que iba a morir, Dios me regaló tus latidos para volver a vivir y estoy muy agradecida con Dios por haberte traído a mi vida”.