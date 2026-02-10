¿Cómo salvar a su participante favorito de ‘La casa de los famosos’? Así debe votar en la página

La casa de los famosos se ha consolidado como una de las producciones más importantes de la televisión colombiana en la actualidad, pues desde el estreno de su primera temporada en 2024 ha logrado cautivar al público al reunir a algunas de las figuras más relevantes de la industria del entretenimiento del país.

El objetivo de reunir a estas estrellas es poner a prueba sus niveles de convivencia, mientras permanecen encerradas y expuestas a cámaras y micrófonos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Uno de los factores que más llaman la atención y generan participación de la comunidad digital es el hecho de que las decisiones más importantes son tomadas por los espectadores, quienes votan a través de la página web y definen el futuro de cada uno de los participantes del reality del Canal RCN.

Estos son los pasos para salvar a los participantes en placa en 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Instagram: lacasadelosfamososcolombia1

Cada semana, uno de los famosos se ve en la obligación de abandonar el set y retomar su realidad, al ser quien recibe el menor porcentaje de apoyo por parte del público.

¿Cómo se vota en ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

Para proteger a sus estrellas favoritas, los seguidores del programa de telerrealidad deben ingresar a la página web oficial del Canal RCN, en la que cada semana se habilitan los espacios de votación para que los televidentes y fandoms apoyen a los participantes y aseguren su permanencia durante una semana más en la producción.

Pasos para proteger a los famosos:

Ingresar a www.lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com

Hacer clic en el botón de ‘votaciones’.

Seleccionar la opción ‘votaciones nominados’.

Seleccionar la fotografía del participante que quiere salvar de la placa de los nominados y hacer clic en ‘votar’.

Es importante mencionar que, hasta el momento, todos los votos se realizan de manera positiva, pues por medio de las redes sociales, algunos de los fanáticos de la producción han mostrado confusión por la situación y han asegurado equivocarse en la dinámica.

Tercera temporada del 'reality' del Canal RCN. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'

¿Cada cuánto tiempo se puede votar en ‘La casa de los famosos Colombia’?

La plataforma permite que cada una de las personas que se registra para votar por su favorito de La casa de los famosos Colombia pueda realizar un voto en periodos de tiempo de cuatro horas, por lo que debe esperar a que se cumpla este plazo para ejecutar un nuevo movimiento positivo.

Estos votos son completamente gratuitos, por lo que es importante verificar que la plataforma no solicite ningún tipo de pago o transacción para participar en las votaciones, ya que personas inescrupulosas han creado estrategias para engañar a los votantes a través de páginas falsas.