Se revela la fecha de estreno de ‘La casa de los famosos 3′ y la lista de participantes confirmados

Tras el éxito de las dos primeras temporadas de La casa de los famosos Colombia se anunció la llegada de la tercera versión del reality del Canal RCN, en la que alguna de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento en el país, pondrán a prueba sus límites en cuanto a convivencia y mostrarán sus verdaderas personalidades.

Uno de los factores clave de las celebridades que deciden aceptar el reto es que deben dejar de lado sus proyectos laborales, pues pierden el contacto con el mundo exterior al estar encerrados y no tener acceso a internet, redes sociales y cualquier persona que no pertenezca a la producción.

Esta es la fecha de estreno de la nueva entrega de 'La casa de los famosos'. Foto: Instagram @ lacasadelosfamososcolombia1

Pese a que, hasta el momento, el Canal RCN había dejado a los televidentes con la expectativa de la fecha de estreno del programa, fue a través de las redes sociales oficiales que se compartió el día y la hora en específico en la que el contenido estará disponible para las miles de personas que están esperando ver a los nuevos personajes.

Con una imagen de Carla Giraldo y Marcelo Cezán se comunicó que el reality será estrenado a través de la señal del Canal RCN y la aplicación oficial, el próximo lunes, 12 de enero de 2026 a las 8:00 de la noche hora Colombia.

“Las puertas de La casa de los famosos Colombia vuelven a abrirse. Veremos en vivo, las 24/7, la convivencia de nuestros famosos favoritos, ¿quién crees que hace falta en esta telenovela de la vida real?“, escribieron.

Por medio de la sección de los comentarios, los seguidores de la producción se manifestaron y compartieron la emoción de conectarse de nuevo con el contenido tanto a través de la pantalla, como en el espacio digital.

“Acá lista para pelear con muchos desconocidos por mi favorita”; “Estamos listos para lo que se viene”; “Ya quiero que empiece, vamos a ver qué equipos se forman” y “Qué emoción”, son algunas de las palabras que sobresalen.

¿Qué personajes harán parte de ‘La casa de los famosos 3′?