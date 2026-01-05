Gente

Sorpresa en ‘La casa de los famosos 3′ con inesperado anuncio sobre participante confirmada; fue ‘Protagonista de Nuestra Tele’

La noticia se compartió por redes sociales, desatando reacciones en los fieles seguidores del reality.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de enero de 2026, 2:14 p. m.
'La casa de los famosos Colombia' anunció un nuevo integrante en la tercera temporada.
La casa de los famosos Colombia está cada vez más cerca de estrenar su temporada número 3, que llegará el 12 de enero al Canal RCN. Esta nueva edición reunirá un ambiente distinto, dando de qué hablar con alianzas, pruebas, desafíos y vínculos.

La lista de participantes confirmados sigue aumentando y, a pocos días de salir a la luz, se conoció el nombre de una nueva famosa que integrará esta propuesta. Pese a que al inicio se especulaba sobre algunos nombres que estarían, se reveló que un rostro reconocido llegaría a competir por ese primer lugar.

En la mañana del 5 de enero, la producción destapó que Sara Uribe era la participante confirmada para la tercera temporada, uniéndose a otras celebridades que ya están en la lista. La paisa fue presentada con un particular video, donde plasmó una versión distinta a la que se tenía de ella.

La creadora de contenido aseguró que estaba preparada para convivir y lucharse su permanencia en el programa de entretenimiento, tal y como ocurrió en el pasado. Su actitud reflejó que no se dejaría de nadie, yéndose contra quienes buscaran afectarla.

No estoy dispuesta a tolerar cosas que atenten contra mi dignidad, que sean injustas”, dijo ante cámaras.

De igual manera, fue contundente al mencionar que utilizaría el diálogo y la comunicación como herramientas para enfrentar las cosas que surjan a lo largo del juego.

“Estoy lista para sentarme a hablar cosas que no esté de acuerdo con alguien y para dar mi punto de opinión. Creo que el diálogo es una buena herramienta, pero no todo el mundo está preparado para esta conversación”, puntualizó.

“Cuando haya que sacar cartas por debajo de la mesa se hará porque es un juego, pero trataré de que todo sea de manera cordial”, agregó.

Cabe destacar que Sara Uribe tiene experiencia en esta clase de formatos, ya que en 2012 fue la ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele, donde compartió también con Manuela Gómez, confirmada para La casa de los famosos 3.

Por el momento se desconoce quiénes serán los últimos famosos en integrar el grupo, precisamente a pocos días del lanzamiento. A lo largo de las semanas se vio que JuanDa Caribe, Juanpa Lau y Beba, del Desafío, también oficializaron su paso por el reality.

