En los últimos meses del año 2025 empezó la preparación para la tercera temporada del reality más polémico de la televisión colombiana: La casa de los famosos.

A día de hoy, se han transmitido dos temporadas que dejaron dos claros ganadores, Karen Sevillano (en la primera) y Andrés Altafulla (en la segunda).

La tercera temporada del 'reality' del Canal RCN ya tiene fecha de estreno. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'

En dicha preparación, se fueron anunciando poco a poco algunos de los nuevos participantes que tendrá esta nueva temporada. Desde un inicio se dio a conocer que los ingresos tendrían dos modalidades: grupos, con votación del público e invitaciones directas enviadas por parte de ‘El Jefe’.

Hasta el momento, hay 18 participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reality que continúa teniendo a Carla Giraldo de presentadora junto a Marcelo Cezán, y también a Karen Sevillano y Vicky Berrío juntas en El After.

Polémico exparticipante de ‘El Desafío’ llega a ‘La casa de los famosos’: “Daré de qué hablar”

Participantes de otros realities que llegan a ‘La casa de los famosos’

En la larga y variada lista de concursantes hay tres personas (dos hombres y una mujer) que llaman la atención de los fanáticos, ya que son exparticipantes del Desafío año 2024, reality de competencia física de Caracol Televisión.

Beba, quien fue muy polémica en su temporada, fue una de las elegidas por ‘El Jefe’ para formar parte del programa. De igual forma, también por invitación directa, Renzo Meneses se suma a la competencia.

El público decidirá quién entra primero a La Casa de los Famosos Colombia Foto: Captura de Instagram @Lacasadelosfamosos

Otro de los nombres que resuena a pocos días del estreno de la casa más famosa de Colombia es el de Campanita, participante que logró conquistar a muchos y que por un tiempo fue presentador en el matutino Día a Día.

Lista de participantes oficiales de ‘La casa de los famosos’ temporada 3

Marilyn Patiño

Johanna Fadul

Lorena Altamirano

Eidevin López

Alejandro Estrada

Nicolás Arrieta

Alexa Torrex

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Maiker Smith

Yuli Ruiz

Juanse Laverde

Manuela Gómez

Campanita

Renzo Meneses

Beba

Jay Torres

Juan Palau

Nicolás Arrieta respondió, sin filtros, a polémico comentario que le lanzó Manuela Gómez: “Esta gente qué, yo qué les hice”

¿Cuando inicia ‘La casa de los famosos?

A través de una publicación en la cuenta de Instagram del Canal RCN, dieron a conocer que la fecha del gran estreno de esta tercera temporada será el próximo lunes 12 de febrero a las 8:00 p. m.

“Las puertas de #LaCasaDeLosFamososCol vuelven a abrirse. Veremos en vivo, las 24/7, la convivencia de nuestros famosos favoritos, ¿Quién crees que hace falta en esta telenovela de la vida real?“, escribieron en el post.

Algunos de los participantes reaccionaron a esta noticia y dejaron ver lo emocionados que están por el inicio de este reto: “Ábranla, que yo la cierro y apago las luces! Prometido”, escribió Tebi Bernal; “¡Lista para lo que se venga!“, dejó Lorena Altamirano; ”Ay Dios, ya se me aceleró el corazón", señaló Luisa Cortina, entre otros.