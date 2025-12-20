Gente

Nicolás Arrieta respondió, sin filtros, a polémico comentario que le lanzó Manuela Gómez: "Esta gente qué, yo qué les hice"

El creador de contenido aseguró que no entiende el motivo detrás de la reacción de Gómez, con quien estará conviviendo en 'La casa de los famosos Colombia'.

Redacción Gente
20 de diciembre de 2025, 11:12 p. m.
Nicolás Arrieta se burló de pulla que le lanzó Manuela Gómez
Nicolás Arrieta se burló de pulla que le lanzó Manuela Gómez Foto: Instagram @nicolasarrieta / @manugomezfranco1

Mientras los televidentes esperan el lanzamiento de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, por el Canal RCN, los participantes del reality aprovechan las redes sociales para dar un adelanto de lo que podría ser su encuentro en este formato de entretenimiento centrado en la convivencia 24/7.

En este contexto, la influencer Manuela Gómez se destapó y respondió qué le diría a cada uno de sus compañeros, incluyendo a Nicolás Arrieta — el primer participante confirmado para esta nueva edición del programa —, lanzando un polémico comentario al que él rápidamente reaccionó por medio de sus historias de Instagram.

“A Nicolás Arrieta le quiero decir, que a cada chicle se le pasa el sabor”, dijo la creadora de contenido, recordada por su participación en el reality Protagonistas de Novela.

Así reaccionó Nicolás Arrieta frente al polémico comentario de Manuela Gómez

Lejos de mostrarse molesto o incómodo, Arrieta optó por responder con un tono de burla al comentario de su compañera de competencia, asegurando que no entiende la razón detrás de esas palabras dirigidas directamente hacia él.

“La gente se vuelve loca y no avisa”, anotó Nicolás su primera historia, donde decidió replicar la polémica pulla que le lanzó Manuela Gómez.

Luego, se grabó con su celular y dejó ver con mayor claridad la reacción que le provocó el comentario de Gómez, sin poder contener la risa mientras, al mismo tiempo, se preguntaba: “¿de dónde sacan esos dichos?”.

Por último, confesó que no está de acuerdo con las pullas que le han lanzado varios de sus compañeros de competencia, pues aseguró no comprende por qué tienen este tipo de reacciones en su contra, aun cuando él no les ha hecho absolutamente nada.

“Esta gente, qué, por qué todos contra mí, yo que les hice, yo estoy tranqui”, concluyó el creador de contenido entre risas.

Gabriela Isler, ex de Mauro Urquijo, confirmó su ruptura amorosa con el actor y presentó, emocionada, a su nueva pareja

Por ahora, quienes harán parte de esta nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, continúan dando de qué hablar en las redes sociales, dejando ver con cuáles compañeros podrían protagonizar mayores polémicas y con quiénes sienten más afinidad para aliarse en su camino hacia la final del reality.

Entre tanto, el Canal RCN confirmó que La casa de los famosos 3 llegará de nuevo a formar parte de su programación el lunes 12 de enero de 2026, garantizando temporada cargada de emociones y situaciones inesperadas que llenarán de tensión la vivienda más famosa de la televisión colombiana.

