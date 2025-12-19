Actor de La primera vez de Netfllix se lanzó al mundo musical con nuevo sencillo, “los hombres en la música siempre hablan de mujeres”

El actor colombiano Sergio Palau, reconocido por su interpretación de Martín Salcedo en la serie de Netflix La primera vez, lanzó su más reciente sencillo Todo tan bien y sigue ganando terreno en el mundo artístico en el país.
Nominado como Mejor Actor de Reparto en los Premios India Catalina, Palau conversó con SEMANA sobre su carrera actoral, su pasión por la música, la fama, su identidad y sus proyectos a futuro.
SEMANA: ¿Cómo se gestó esa vena artística en su vida?
Sergio Palau: Me crié en Montería hasta los 7 años y me fui a Buga, luego a Popayán y a Bogotá. Después me fui a Estados Unidos, Inglaterra y, posteriormente, a España. Cuando yo era chiquito y estaba en el colegio, era deportista, me gustaba nadar; cuando nos mudamos a Popayán, hacía mucho frío y ya no quería entrar a la piscina, así que empecé a buscar actividades extras. Empecé a tomar cursos de canto; me gustaba mucho el canto y en algún momento dije: “Ojalá pudiese participar en el Factor X”. Me acuerdo de cuando Camilo Echeverry ganó el Factor XS y él era de mi colegio. Y pensé: “Uy, qué orgullo de mi colegio, si él puede, yo también”.
SEMANA: ¿Y su gusto por la actuación?
S.P.: Cuando llegamos a Popayán, fui a ver una obra de teatro vivo que se llama La sospecha y me enamoré, porque el director de esa obra rompía la cuarta pared. Era teatro inmersivo. Y eso allá era una novedad. Poco a poco, mis sueños de cantante se volvieron un poco más hacia los de actor. Empecé a actuar, me iba muy bien, empecé a hacer castings para obras de teatro. Luego me mudé a Europa; me fui a Inglaterra para estudiar actuación. Después me fui a Barcelona a estudiar la carrera de actuación para cine.
SEMANA: ¿Cómo continuó con su pasión por la música?
S.P.: En Inglaterra me hice muy amigo de una persona que luego se volvió una de mis mejores amigas. Se llama Lola y resultó siendo, nada más y nada menos, que la nieta de Lola Flores, la hija de Rosario Flores. Toda su familia me recibió en Madrid y ellos están alineados con los Carmona, que han cantado con Rosalía y otros artistas. Estando en Madrid dije: “No me puedo desvincular de la música, yo la amo”. Sé que, aunque siga siendo actor y me dedique al cine o a las series o a lo que sea, quiero seguir haciendo música. Me metí a clases de canto con Mayte Pizarro, que trabaja con la cantante española Rosario y también fue vocalista de Alejandro Sanz.
SEMANA: ¿Cómo llegó la oportunidad de La primera vez de Netflix?
S.P.: Yo estaba en Madrid. Apenas terminé la escuela en Barcelona, decidí irme a Madrid a buscar mi sueño como actor. Empecé a trabajar con una mánager que me puso a prueba. Ella es muy buena, es la mánager de Lolita Flores y un día me dijo: “Mira, Sergio, la verdad te voy a poner a prueba. Te cojo porque sabes inglés y me vienes bien. Vamos a probar y a ver qué pasa”.
Como a las dos semanas que empezamos a trabajar, salió el casting de Blocco 181 y grabamos la serie con Laura Osma y Gina Rivera. Mi mánager vio mi trabajo en esa serie y me dijo: “Me parece muy extraño que, siendo colombiano, no tengas mánager en Colombia”. Yo le dije: “No, porque yo vivo en España, estoy trabajando aquí”. Seguimos trabajando juntos y el primer casting que tuve en Colombia fue con La primera vez. Fue un proceso largo, pero increíble.
SEMANA: ¿Cómo se ha transformado su vida con su personaje de Salcedo?
S.P.: Se ha transformado completamente. No solo a mí, sino a todos nos cambió la vida. La primera vez es una serie que no solamente se vio en Colombia, sino en muchos países alrededor del mundo. Con Sara Pinzón, quien hace de Luisa Salcedo, mi hermana en la serie, decimos que ha sido muy loco todo porque, por ejemplo, en las calles de Madrid nos paraban todo el tiempo a pedirnos fotos y no solo gente latina, sino también española. Ha sido muy bonito; la serie se ha traducido en 12 idiomas y nos ha traído cosas muy positivas, aunque la fama también tiene sus partes negativas.
SEMANA: ¿Cómo cuáles?
S.P.: Sobre todo con la intimidad. Por ejemplo, cuando estás saliendo con alguien y la gente te está pidiendo fotos, o no puedes salir con tu familia a algún lugar porque te piden fotos y se vuelve imposible disfrutar. Pero a la vez es divertido y raro que eso pase porque nadie te prepara para esto. Soy muy agradecido porque gracias a ellos es que estamos donde estamos. No soy capaz de negar una foto a nadie, así sea en la situación más extraña. Me sorprende el nivel de personas que están pendientes de ti y de tu trabajo, no solo como actor, sino como músico también, y eso es muy bonito.
SEMANA: Usted, además de ser actor en la serie, también tuvo la oportunidad de componer una de sus canciones. ¿Cómo fue esa experiencia?
S.P.: A mí no me gusta quedarme quieto y, cuando veo oportunidades factibles, ¿por qué no tomarlas? Yo tenía ganas de hacer una canción para la serie y lo había hablado con Julián Cerati desde la primera temporada. Luego conocí a Max Oldham y le dije: “Yo también hago música, me gustaría hacer una canción para la serie”. Y me respondió: “Hazlo”. Así que me fui ese verano a casa de Lola y escribí esa canción. Me dijeron que tenía que ser cuanto antes porque era para la próxima temporada. La letra surgió naturalmente pensando en la relación de esos dos chicos, un amor imposible o adolescente, y qué lindo poder hablar de esto en la serie.
SEMANA: Salcedo, su personaje, tiene un giro dramático muy interesante, ¿cómo se siente con eso?
S.P.: Recuerdo que cuando leí los guiones por primera vez en el avión, fueron nueve horas estudiándolos y al inicio pensé que era el típico bravucón de colegio, pero no, Salcedo tiene mucha profundidad. Al leer el momento con Pabón, casi lloro de alegría y dije: “Por fin están hablando de estos personajes”. Todos hemos pasado por eso en el colegio; soy bisexual y me pasaron esas experiencias. Estoy muy agradecido de darle vida a este personaje tan rico, con tantos matices y tan divertido.
SEMANA: Hablemos sobre su más reciente sencillo, Todo tan bien. ¿En qué se inspiró?
S.P.: Todo surge de una relación tóxica durante mucho tiempo y, cuando ya entras en ese estado de duelo del fin de esa relación, de canalizar y superar la situación, empiezas a preguntarte: ¿por qué hice eso? Pasa una cosa y es que nosotros, los chicos que hemos experimentado con otros chicos, no tenemos muchas referencias en la música. Los hombres siempre hablan de mujeres y yo quería contar esta otra parte, situaciones graciosas que muchos hemos pasado con otros hombres. La idea es tener un proyecto más concreto ahora que tengo más tiempo para dedicarme a la música.
SEMANA: Después de La primera vez, también tuvo la oportunidad de estar en Los 39, de Prime Video; háblenos de su personaje.
S.P.: Tenía muchas ganas de que saliera esta serie. Lepe, mi personaje, es todo lo opuesto a Salcedo: es muy religioso, humilde, sumiso. Por este personaje tuve que aprender a trabajar el acento andaluz. Si hay algo que me gusta de la actuación, es trabajar con acentos. Tenía mucha presión porque tengo amigos andaluces y quería hacerlo bien. La fortuna es que en Los 39 yo tenía la tranquilidad de tener compañeros andaluces que podían escucharme y corregirme.
SEMANA: ¿Qué viene para usted en el futuro?
S.P.: Lo primero es que se estrene la nueva temporada de La primera vez, que es más adulta y más cruda. Ya terminamos de grabar. También empiezo a grabar un proyecto nuevo de actuación. Para el próximo año quiero concretar un proyecto musical para que la gente entienda este universo que quiero dar a conocer. Quiero que la gente entienda poco a poco lo que quiero mostrar; tengo muchas cosas que contar. He viajado, he vivido, absorbiendo tanto, que solo tengo ganas de materializarlo. Soy un artista atrevido, diverso y auténtico.