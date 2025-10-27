Suscribirse

Gente

Nicolás Arrieta habló al ser el primer confirmado para ‘La casa de los famosos’; agradeció a su estilo: “Gracias por dañarme”

El polémico creador se une a este reality de convivencia que se transmite 24/7.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

27 de octubre de 2025, 4:53 p. m.
Nicolás Arrieta contó por qué aceptó participar en 'La casa de los famosos'.
Nicolás Arrieta contó por qué aceptó participar en 'La casa de los famosos' | Foto: Instagram @nicolasarrieta / @lacasadelosfamososcolombia1

La casa de los famosos Colombia, en su tercera temporada, ya comenzó con sus avances. Para esta temporada, la producción adoptó la misma dinámica que la edición de 2024, unos participantes ingresan de forma indirecta por invitación de ‘El Jefe’ y otros ingresan por votación del público.

El pasado lunes 20 de octubre, se dio a conocer el primer grupo de aspirantes e iniciaron las votaciones para elegir al primer participante confirmado de la casa.

Votaciones para 'La casa de los famosos 3'.
Votaciones para 'La casa de los famosos 3'. | Foto: Captura de Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Seis hombres se sometieron a votación para ingresar a la casa más famosa de Colombia, pero fue el polémico influencer Nicolás Arrieta quien logró convertirse en el primer concursante confirmado de la tercera edición.

“¡Directo, polémico y sin miedo al caos! Ustedes votaron y Nicolás Arrieta se ganó su lugar como el primer habitante confirmado de #LaCasaDeLosFamosos3″, así anunciaron, en la cuenta oficial del Canal RCN, la participación del creador.

Nicolás Arrieta habló de su victoria e ingreso a ‘La casa de los famosos 3′

El polémico influencer, que ha destacado en el mundo digital desde sus comienzos, publicó recientemente un video en su cuenta oficial dando agradecimientos por haberlo apoyado para ingresar a la casa.

“Subo este video para darles las gracias a todos por apoyarme, por acordarse de mí, simplemente para mí es ganancia que ustedes se acuerden de mí, crecimos juntos entre todos, ¿Cuántos años llevamos haciendo videos en Internet? Gracias de verdad”, dijo inicialmente.

Con su personalidad característica, Nicolás bromeó con sus seguidores: “Mentiras, lo hacen es por hacerme la maldad, por decir ‘¿qué va a hacer ese man allá? Va a hacer una ‘nicolasada’, lo hacen por la maldad, no es por apoyo, gracias de nada, gracias por dañarme, caímos pa’ arriba", señaló.

Tomando el tema un poco más serio y mostrando realmente un profundo agradecimiento, Nicolás reiteró que para él la ganancia más grande de todo esto es que las personas se acuerden de él.

“Aquí estamos, aquí seguimos, los quiero. Ha sido una mierda todo, pero así es la vida y siempre lo hemos dicho durante todo el transcurso, hay que reponerse ante las adversidades y nada, vamos para esa, tocó”, añadió.

Como era de esperarse, Nicolás no pudo evitar bromear nuevamente: “¿Lo hicieron por hacerme el daño, no? Yo estoy seguro de que nadie dijo: ‘Ay, vamos a votar para apoyar a Nico porque quiero verlo bien’. No, lo que quieren es ver que voy a hacer allá, yo no voy a hacer ninguna locura, amigos, yo voy a ser un mueble o algo”.

Contexto: Nicolás Arrieta se fue contra exparticipantes de ‘La casa de los famosos’, pese a ser aspirante: “Ninguno de esos terminó el colegio”

De manera profunda, Arrieta habló de cómo el Internet y su contenido es su lugar seguro y valora que la gente lo siga y apoye: “Entonces los quiero, muchas gracias por todos esos años, han sido tantos años, yo llevo la mitad de mi vida siendo videos en Internet y es mi lugar seguro, es donde me siento tranquilo, donde soy feliz, donde encuentro personas que me entienden y que las entiendo y debatimos y todo eso y nada, aquí estoy, aquí sigo, voy a seguir haciendo cualquier vaina [...] Pero, en serio, les agradezco mucho el apoyo, no esperé tener tanto apoyo, no lo esperé porque, pues, cuando uno está apagado, cuando uno está estrellado, cuando uno pierde todo, pues no tiene nada para perder, entonces exactamente, gracias”, concluyó.

