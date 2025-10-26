Se confirmó quién es el primer participante de ‘La casa de los famosos 2026′; hubo reacciones por el resultado

La Casa de los Famosos ya calienta motores para su edición 2026, revelando los primeros grupos de aspirantes que buscarán ganarse el apoyo del público. Cada uno de ellos deberá destacar con su carisma y estrategia para asegurar un cupo dentro del selecto grupo de celebridades que ingresarán oficialmente al famoso reality show.

El regreso de este formato tiene a más de uno con expectativas altas, teniendo en cuenta que habrá sorpresas en el grupo de celebridades que ingresarán al lugar y lucharán por el jugoso premio.

Para La casa de los famosos 2026 se reveló que el primer grupo de aspirantes estaba integrado por Nicolás Arrieta, Carlos Grande, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y Juanchi, esperando ser apoyados por el público colombiano.

Sin embargo, este 26 de octubre de 2025, la producción del programa de entretenimiento reveló el resultado de las votaciones, anunciando que Nicolás Arrieta es el ganador de este grupo. Los números lo respaldaron, siendo el que más obtuvo apoyo de los fanáticos.

“¡Directo, polémico y sin miedo al caos! Ustedes votaron y Nicolás Arrieta se ganó su lugar como el primer habitante confirmado de ‘La casa de los famosos’. ¿Preparados para seguir tomando decisiones?“, escribieron en las redes sociales del Canal RCN.

El segundo grupo de aspirantes será presentado el 27 de octubre, abriendo votaciones para que los espectadores sean los encargados de elegir. Se tienen altas expectativas sobre quiénes serán los que estarán en lista, dejando al aire cómo será la popularidad.

“Conoce mañana al segundo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos’ y vota por tu favorita en Lacasadelosfamososcolombia.com”, agregó la cuenta oficial.

Muchas reacciones se posaron en el post del canal, refiriéndose a la elección del youtuber.

“Nicolás tiene una comunidad muy sólida”; “Mi hombre”; “Vamos, compae, ese es el mío”; “Merecido, hay que aprender a ser auténtico”; “Felicidades por ese triunfo”; “Felicitaciones”; Qué buen participante"; “Se siente un fresquito por Emiro”; “No hablar mondá, es la enseñanza”, entre otros comentarios.

Por el momento habrá que esperar para conocer más de esta temporada, donde ya se confirmó la presencia de Marcelo Cezán y Carla Giraldo como presentadores de la tercera temporada.