Él es Nicolás Arrieta, aspirante a ‘La casa de los famosos 2026′; afirmó estar en quiebra y dio detalles

La casa de los famosos se prepara para la edición 2026, la cual ya está lanzando los grupos de aspirantes por los que el público podrá votar. Cada participante tendrá que conquistar, logrando conseguir un lugar entre las celebridades que entrarán al reality.

Uno de los que entró en el primer grupo fue Nicolás Arrieta, famoso creador de contenido, quien ha destacado por su humor negro, su forma de expresarse y las polémicas que ha detonado en redes sociales. El youtuber no dudó en buscar un espacio dentro del formato, despertando toda clase de reacciones en el público.

El colombiano, de 34 años, destacó en el escenario digital con sus videos en YouTube e Instagram, donde exponía denuncias por parte de usuarios que aseguraban ser víctimas de estafas o engaños de otros influenciadores.

¿Quién es Nicolás Arrieta?

De acuerdo con lo que se conoce, Nicolás Arrieta se hizo famoso en los años 2000 con su incursión en plataformas digitales, ubicándose como uno de los youtubers más famosos de la época. Su estilo crítico, directo e irreverente lo llevó a tener cruces con otros colegas, quienes lo atacaban por diferentes motivos.

Su imagen tatuada, con prendas oscuras y una manera de hablar sin filtros, lo ubicó como uno de los rostros más controversiales de estos espacios, donde solía interactuar bastante con sus seguidores.

Sin embargo, el hombre sorprendió con su postulación a este reality de RCN, pues siempre había sido detractor de esta clase de ideas de entretenimiento.

Nicolás Arrieta confesó estar en quiebra

En una charla con La W Radio, Arrieta explicó que había tomado esta decisión bajo una situación que estaría pasando. El creador de contenido reveló que estaba en quiebra, debido a una mala administración de su dinero.

“Hay mucha competencia. Hoy en día hasta el señor de la tienda puede ser influencer. Antes era un acuario, ahora es un océano. Nos toca ver qué hacemos. Estoy en quiebra. Hice mal uso de mis finanzas, fui estúpido, invertí mal, gasté mucho en fiestas, y me tocó irme a La casa de los famosos. Imagina caer tan bajo como para ir a lo que yo tanto criticaba”, comentó en la entrevista.

El famoso indicó, de manera genuina y transparente, que tenía temas con la DIAN, por lo que prefería bromear y ponerle un toque distinto a la situación. “No tengo por qué mentir. Revisen en la DIAN cuánto les debo, me están respirando en la nuca”, dijo.

Cabe señalar que, en la charla con RCN, Arrieta reconoció que su actitud y su visión de las cosas son complejas, por lo que sabe que la convivencia podría ser difícil. A pesar de que sabe que su personalidad es densa, pretende mostrarse tal cual es.

“Soy una persona muy difícil, vamos a ver qué pasa. Puede salir bien o mal, pero seguro nos vamos a reír (…) Quiero que la gente vea al ser humano tan horrible que soy, peor de lo que han visto en YouTube. De pronto descubren una faceta distinta”, aseguró.

En la charla con Buen día, Colombia, aseguró que sería una voz para exponer más casos y denuncias, viendo esta oportunidad como una plataforma distinta.