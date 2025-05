Nicolás Arrieta, el polémico youtuber colombiano, confesó haber estado en rehabilitación, “me tiré mi vida completamente”

En la más reciente aparición en sus redes sociales el creador de contenido confesó haber estado en un proceso de rehabilitación, el cual se da luego de 11 meses de ausencia en su canal de YouTube, que según el creador de contenido se debió a la ruptura amorosa con su pareja, “Hace como un año terminé mi relación, una relación muy larga. Para la gente que me conoce y que me sigue hace años, sabe que siempre he tenido un problema y me vuelvo verga cuando termino una relación. No es la primera vez que me desaparezco tanto tiempo. Ojalá sea la última“.