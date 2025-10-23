La casa de los famosos Colombia es un reality show que se está preparando para la tercera temporada y el público podrá votar por su favorito para que haga parte del programa, y aunque, todavía no se conoce la fecha exacta de cuando se presentará, según la página oficial, será el próximo año.

Por ahora, se está llevando a cabo la misma dinámica de las ediciones anteriores, en donde algunos participantes son escogidos directamente por “el jefe”, y otras mediante unas votaciones que se realizan durante ocho semanas.

El primer grupo de aspirantes ya se compartió, son seis hombres que en su mayoría son conocidos en el mundo digital: Javier Gómez, Nicolás Arrieta, Juanchi, Juandi Duque, Juan Diego Becerra y Carlos Grande.

¿Por qué Nicolás Arrieta aceptó entrar a ‘La casa de los famosos 3’?

Mediante su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de un millón de seguidores, uno de los primeros creadores de contenido que comenzó en las redes y se ha destacado por su estilo único, confesó la razón por la que aceptó la invitación.

“Tengo que contarles algo que me da mucho ‘cringe’, que mi yo de hace diez años nunca lo haría. La verdad, la verdad, nunca pensé hacer, pero la situación está dura amigos, tengo hambre familia, no he comido”, comentó, ya que en ocasiones anteriores Arrieta criticó ese tipo de formatos y negó participaría.

En el video también aprovechó para pedirles a sus seguidores que votarán por él y aseguró que uno de los motivos por lo que está intentando ser parte del programa es por cuestiones económicas.

“Tome la decisión de hacerlo porque bueno, necesitaba el dinero. Estoy flaco, ojeroso, sin ilusiones, llevado. Bueno, siempre se puede caer más bajo, es una rehabilitación donde me van a pagar”, añadió, pues hace un tiempo Nicolás estuvo en rehabilitación por una situación amorosa y de adicción.

La publicación se llenó de todo tipo de comentarios, algunos le demostraron y apoyo y le desearon lo mejor, otros lo tomaron a modo de chiste, pues así fue como lo contó el influencer y por último, otros lo criticaron.