La casa de los famosos ha sido uno de los realities que más ha llamado la atención de los televidentes y aunque hace poco terminó la segunda temporada que dejó como ganador al cantante Andrés Altafulla, ha sido Karen Sevillano, que obtuvo el premio en la primera temporada, quien reveló el secreto para ganar.

La creadora de contenido fue invitada especial en ¿Qué hay pa’ dañar?, un nuevo formato radial del cual hace parte la locutora Valentina Taguado, el humorista Hassam y la comediante Johanna Velandia, más conocida como Una gorda ahí.

'La casa de los famosos' uno de los 'realities' más comentados. | Foto: Canal RCN - La casa de los famosos

Durante la conversación hablaron del programa y Valentina, participante de MasterChef Celebrity comentó que le parecía un reality muy “pesado” por la convivencia con más personas y porque los espacios que deben compartir son muy “pequeños” para la cantidad de celebridades que participan.

“Lo que yo siento que es pequeño para 22 personas, son los baños. O sea, con las habitaciones me conformo”, respondió Sevillano, agregando que las demás partes de la casa como la cocina y la terraza le parecían amplias.

El secreto para ganar el ‘reality’

La locutora que trabajó en Los Impresentables aprovechó para preguntarle a Karen por el secreto para ganar el programa y cuáles son los tips, pues aseguró que en el concurso de cocina del cual está participando le comentaron que también se trata de hacer “contenido”.

“Para ganarse La casa de los famosos, ¿qué clase de paciencia o qué clase de salud debe tener uno para llegar hasta allá?”, preguntó.

“Yo siento que, suena a frase de cajón, pero la clave está en ser vos misma”, respondió Karen, quien también aseguró que muchas personas cuando están expuestas públicamente demuestran algo que no son y por eso no logran conectar con la audiencia.

El video que se ha viralizado en redes generó todo tipo de reacciones, algunos escribieron que la caleña tenía razón: “Total, los aparentadores mueren del todo en un reality”.

Mientras que, otro usuario mostró su desacuerdo con Valentina Taguado tras su comentario de una de las cocinas más importantes de Colombia: “Ahí si te contradigo Valentina, pero en MasterChef sí debe ganar el que mejor cocine y punto”.

¿Cómo es la relación de Karen Sevillano y Karina García?

La modelo paisa, también exparticipante del programa, habló de su compañera en una entrevista en Los 40 Colombia y dejó en evidencia cómo es su relación.

“Ay, yo no soy amiga, pero me encantaría ser amiga de esa negra tan hermosa, es espectacular”, reveló Karina, agregando que un momento no logró conectar con la energía de la caleña por los comentarios que había recibido durante una actividad.