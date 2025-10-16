Karina García es una de figuras públicas que más ha llamado la atención mediática, pues desde su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos, su nombre ha sido tendencia en redes sociales.

Después de la finalización del reality, la modelo mantuvo una relación con el cantante Altafulla, que hace un tiempo llegó a su fin y aunque fue un tema de interés para sus seguidores, lo que más sorprendió fue cuando en varias entrevistas afirmó que tuvo Onlyfans.

En una reciente conversación con los locutores del programa radial La Kalle, Karina confesó que abrió un perfil en la página azul por necesidad, puesto que se encontraba en una situación económica difícil.

“Estaba postparto, se me habían terminado unos contratos, estábamos en pandemia. Decidí abrirla porque una amiga me dijo: ‘Estoy ganando mucho dinero con esto, anímate que tú tienes más seguidores que yo’”, comentó.

También mencionó que en el primer mes le fue muy bien y logró recibir una buena suma de dinero sin tener que mostrar ninguna parte de su cuerpo y solo utilizando lencería.

Karina García reveló el alta suma de dinero que ganó en un mes en OnlyFans. | Foto: Captura de TikTok @lakalle96.9

“Para mí era mucha plata en ese entonces, cincuenta millones”, reveló García.

Su respuesta generó intriga en los locutores, quienes sorprendidos aprovecharon para preguntarle sobre cuánto era lo máximo que había facturado en un mes.

“Lo máximo que me hice fue como 350 millones”, respondió la exparticipante del reality colombiano, quien añadió que esa cifra la logró después de un tiempo cuando hizo videos con su expareja y otras partes de su cuerpo, pero no su zona íntima.

“Nunca mostré la parte de abajo, pero si mostré la parte de arriba”, expresó.

Karina manifestó que fue una etapa que hace parte de su pasado y que, aunque no se siente orgullosa de lo que hizo, no lo puede negar y esa situación ha provocado que reciba señalamientos e incluso afirmó la han tildado de “prepago”.

El video de la confesión de la antioqueña generó todo tipo de reacciones, algunos usuarios le aplaudieron por ser honesta, mientras que otros consideran que no es un ejemplo.