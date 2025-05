Pese a que hace algunas semanas se convirtió en una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, la reconocida creadora de contenido y modelo Karina García ha llamado la atención de miles de personas que conectaron con su personalidad tras su paso por el popular reality de convivencia.

Esto la ha llevado a visitar algunos de los medios de comunicación más importantes del país, siendo Los 40, en su sección de Los Impresentables, uno en los que ha manifestado sentirse más cómoda.

Karina García reveló cómo es su relación con Karen Sevillano, una de las presentadoras de 'La casa de los famosos'. | Foto: Instagram @karingarciaoficiall

En conversación con Roberto Cardona, Pipe Flórez y Diana Restrepo, Karina García estuvo respondiendo algunas de las preguntas más importantes y llamativas de sus seguidores.

Una de estas tuvo que ver con la relación que tiene con la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y presentadora de la versión del año 2025, Karen Sevillano.

“Ay, yo no soy amiga, pero me encantaría ser amiga de esa negra tan hermosa, es espectacular”, dijo frente a los micrófonos del reconocido programa de radio.

No obstante, se sinceró frente a un momento en el que no logró conectar con la energía de la caleña, pues se sintió afectada con algunos comentarios que habría hecho en su contra en medio de una de las actividades propuestas por ‘El Jefe’ de La casa de los famosos.

Se destapó la verdadera relación de Karina García y Karen Sevillano. | Foto: Instagram de Karen Sevillano

“Solamente me cayó gorda en los juicios porque era muy metida en el personaje y me tiró muy duro. Cuando fue juez me tiró duro, pero no, ella es divina”.

Sin embargo, aclaró que tiene una buena percepción de la mujer y que, la última vez que tuvieron contacto, se sintió muy cómoda con su presencia, pues le dio un acompañamiento amable en medio de su salida de la producción e incluso, le brindó algunos consejos desde su experiencia.

“Cuando salí, en el after me recibió superlinda, me dio mucho ánimo, me dijo: ”Dala toda, aprovecha cada segundo’, ella es hermosa, me encanta Karen".

Ante estas palabras, los seguidores de Karina y Karen se manifestaron por medio de los comentarios y exaltaron la forma en la que la modelo se refiere a cada una de las personas que conoció en el programa.