Valentina Taguado abre su corazón y explica por qué decidió salir realmente de ‘Impresentables’: “Yo no puedo ser un programa”

Tras su llegada a MasterChef Celebrity 2025, la locutora Valentina Taguado no ha dejado de sorprender a sus seguidores, y no precisamente por las preparaciones que la han llevado a permanecer en la competencia de cocina, sino por el radical giro que le dio a sus proyectos, dejando atrás su participación en el programa ‘Impresentables’ de Los 40.

Aunque fue en este espacio radial donde logró ganar bastante popularidad en las plataformas digitales, mientras trabajaba de la mano de sus compañeros Roberto Cardona y Pipe Flórez, con quienes aparentemente llevaba una buena relación, la joven decidió emprender un nuevo proyecto que dejó atónito a más de uno.

El anuncio lo hizo a mediados de este año a través de sus redes sociales, confirmando que ya no volvería al programa donde muchos estaban acostumbrados a verla. Sin embargo, también aclaró que tomada la decisión absolutamente feliz y agradecida de haber compartido con un excelente equipo.

Poco después, se confirmó que Valentina Taguado haría parte de un nuevo formato del canal RCN llamado ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, en el que está acompañada de Hassam y Johanna Velandia, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos.

Valentina Taguado fue cuestionada por Yina Calderón sobre su salida de 'Impresentables' | Foto: Captura de Instagram @valentinataguado

Justamente en este programa, durante una entrevista con Yina Calderón, que semanas atrás había reaccionado a su salida de ‘Impresentables’ poniendo en duda su decisión de no regresar, la creadora de contenido aprovechó para invertir los papeles y preguntarle por qué optó por salir de este espacio, teniendo en cuenta su éxito y su cercanía con sus compañeros.

Ante esto, la locutora no tardó en responder que, efectivamente, tenía una excelente relación con sus compañeros, pero cada uno lleva su vida de manera libre, así como sus proyectos: “Lo que pasa es que a veces pueden ser amigos o simplemente compañeros de trabajo que se llevan muy bien. Pipe es mi amigo, pero digamos que el resto todos tenían sus vidas apartes, Roberto esta casado, no había más allá de...”, comentó la joven.

Además, reiteró que el ambiente laboral era muy bueno, pero más allá de eso existe en cada compañero una parte individual que los lleva a tomar caminos diferentes para cumplir sus metas personales y fue, precisamente eso, lo que la impulsó a seguir demostrando su talento en otros espacios.