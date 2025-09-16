A raíz de su trabajo como locutora, su participación en el reality de cocina más famoso de Colombia (MasterChef Celebrity) y su personalidad espontánea, Valentina Taguado se ha convertido en una de las personalidades más llamativas de la farándula colombiana.

Por el momento, es una de las participantes favoritas de MasterChef, pero hace algunos meses se habló de ella, ya que fue ella misma quien confirmó que no seguiría trabajando como locutora en el programa que impulsó su carrera: Impresentables, de Los 40.

Valentina Taguado habló de 'MasterChef Celebrity' y cómo es la competencia. | Foto: Instagram: @valentinataguado

Bastante se habló acerca de la decisión que tomó Valentina y las especulaciones no se hicieron esperar. Lo cierto es que hubo quienes la apoyaron y otros que aseguraron que tomó una decisión equivocada; tal fue el caso de la reconocida y controversial influencer Yina Calderón.

Yina Calderón opinó sobre el nuevo trabajo de Valentina Taguado

Se conoce que Valentina Taguado aceptó una propuesta del Canal RCN y entró a formar parte del nuevo formato ¿Qué hay pa’ dañar?, en el cual estará junto con Hassam y Johanna Velandia, exparticipante de La casa de los famosos (primera temporada).

A través de unos acostumbrados videos hechos por la huilense, Yina aseguró que le ve mucho potencial a Valentina Taguado, pero que, en su opinión, se equivocó al dejar su anterior trabajo.

“Me encanta el programa que sacó el Canal RCN, que abran este tipo de espacios con Hassam, Johanna Velandia (humorista) y Valentina Taguado, pero, vea, yo les voy a ser muy sincera, yo siento que el lugar de Valentina Taguado es en Los 40 en Impresentables. Siento que ella le sumaba a Impresentables y que Impresentables le sumaba a Valentina. Eran el trío dinámico con Pipe, el otro (Roberto Cardona) y Valentina”, dijo inicialmente la también DJ de guaracha.

De igual forma, Yina mostró su confusión al no entender el porqué detrás de la decisión de Valentina: “Yo no entiendo por qué Valentina se fue a ese otro programa, por qué Valentina no regresa a Impresentables, que es su lugar y donde tiene que estar”.

Aunque el programa inició el pasado 8 de septiembre y lleva poco relativamente, Yina dejó ver que no ha pegado mucho.

“Porque que yo te diga viral, viral, no está ese programa. Entonces siento que la fórmula de ella era Impresentables. Digo, ahí sí metiéndome en lo que no me importa”, señaló.

La influencer afirmó que Valentina le cae muy bien y es “muy talentosa”. Además, confesó que “es el amor platónico de Leonela” y que a ella le encanta Impresentables de Los 40.