Valentina Taguado le dedicó emotivo mensaje a Valeria Aguilar tras ser eliminada de ‘MasterChef’: “Me dueles mucho”

MasterChef Celebrity continúa en la televisión nacional noche a noche y en todos los capítulos no solamente hay una gran descarga de conocimiento, técnicas y tácticas culinarias, sino también una gran variedad de emociones.

Esta décima temporada se ha convertido en una de las favoritas de los televidentes, ya que ha estado lejos de polémicas y enfrentamientos y se ha centrado en dar a conocer grandes preparaciones tanto en retos individuales, como en pareja y grupales.

Así se vivió el más reciente reto de eliminación en el programa de cocina del Canal RCN. | Foto: Canal RCN - MasterChef Celebrity

Aunque siempre tratan de llevar un excelente ambiente en la cocina más famosa del país, no pueden evadir los retos de eliminación, donde uno a uno debido a errores mínimos en los platillos, van abandonando el reality culinario.

Valentina Taguado le dedicó emotivo mensaje de despedida a Valeria Aguilar

A través de su cuenta oficial de Instagram, la locutora se mostró devastada por la eliminación de su amiga y mostró todo el amor que siente por ella.

“No tengo cómo explicar lo que estoy sintiendo. Me dueles mucho Valeria Aguilar, mucho. Gracias a la vida por darme la fortuna de conocerte y tenerte en mi vida para siempre mi princesa”, fue lo primero que escribió Taguado.

Además, mencionó que con su amistad se considera una ganadora: “Eres el verdadero yo sí gané! Tienes el poder del amor, la energía, el corazón y el humor”, escribió.

Valentina Taguado no se guardó un solo sentimiento y si dejó ver que su amistad, aunque nació en una competencia, no es de tal forma y que seguir sin ella no será igual, opinión que compartió con el actor Raúl Ocampo, que es muy cercano a ellas dos.

“Esta competencia no será lo mismo sin ti, sin la tranquilidad y honestidad que le metes. Qué lindo escribir una historia tan linda a tu lado, te admiro demasiado! Te amo infinitamente hoy, mañana y siempre. Amor y humor”, concluyó Valentina dejando claro el dolor que siente por esta eliminación.

Valeria Aguilar, nueva eliminada de MasterChef Celebrity

En este último episodio transmitido, eran cinco los participante que luchaban por permanecer en la cocina: Raúl Ocampo, Nicolás montero, Carolina Sabino, Pichingo y Valeria Aguilar, sin embargo, a la comediante paisa no le aceptaron ciertos errores y se convirtió en quien debía abandonar para siempre la famosa cocina.

En el momento en el que pasó al atril a presentar su preparación trató de conquistar a los jurados con su sabor y característico sentido del humor, pero esto no fue suficiente.

El chef Nicolás de Zubiría fue quien le mencionó que hubo algunos errores en su plato que ya no deberían suceder a esta altura de la competencia, y por esta razón, era quien abandonaba la cocina,