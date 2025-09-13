Suscribirse

Valentina Taguado responde a los chismes y revela qué piensa sobre los ‘amigos con derechos’.

En una de sus interacciones con quienes la siguen en redes sociales habló sobre su vida sentimental.

Redacción Gente
13 de septiembre de 2025, 6:44 p. m.
Valentina Taguado habló de 'MasterChef Celebrity' y cómo es la competencia.
Valentina Taguado sorprendió a sus seguidores con una respuesta directa a sobre su vida sentimental. | Foto: Instagram: @valentinataguado

Valentina Taguado, quien participa en el reality de MasterChef, y se ha ganado el cariño de sus seguidores, por su carisma y personalidad, respondió en las redes sociales a lo que opina sobre las relaciones en las que hay ‘amigos con derechos’.

La locutora, con su participación en el programa de cocina, ha logrado mostrar otra faceta como una gran cocinera y que, al parecer, todo lo que se propone lo logra.

Son muchas las personas que la siguen en las redes sociales y su desparpajo para hablar y tratar varios temas, ha mantenido enganchado a más de uno.

Aprovechando esos espacios en redes, en donde puede acercarse aún más a su público, Valentina Taguado decidió abrir su corazón y hablar sobre las relaciones amorosas y específicamente, sobre los “amigos con derechos”.

Contexto: Hassam dejó en evidencia a su actual novia en pleno programa; Valentina Taguado no ocultó reacción

Valentina habla en las redes

Valentina es consciente de la importancia de mantenerse cerca de sus seguidores y por eso realiza con cierta frecuencia dinámicas de preguntas y respuestas, por medio de su cuenta en Instagram, en la que ya acumula cerca de 1,4 millones de seguidores.

En una de estas interacciones habló sobre su vida sentimental y especialmente sobre lo que opina sobre los “amigos con derechos”.

“Toda la vida lo he sentido como una pérdida de tiempo y alguna vez me dijeron: ‘ojito con estar mal ocupada cuando llegue alguien que valga la pena’“.

También aprovechó este espacio para dejar en claro otro aspecto de su vida y es el relacionado con convivir con hombres. Ante el tema, dijo que esto no significa que ella le esté coqueteando a todos, como pueden creer muchos de sus críticos.

“Según yo: poner límites, soy jodona, pero no soy tocona, no le escribo a nadie a menos que seamos amigos y digo directamente que no me chimbeen”, fueron las palabras de la participante de MasterChef Celebrity.

Así es como Valentina ha mostrado cuál es su posición frente al tema, y cómo prefiere esperar hasta que lleguen relaciones más firmes que realmente le importen, enviando un mensaje directo a quienes la critican o especulan sobre su vida sentimental.

A través de una dinámica en Instagram, Valentina abrió el corazón a sus seguidores
A través de una dinámica en Instagram, Valentina abrió el corazón a sus seguidores | Foto: Instagram @valentinataguado

Por ahora, la locutora seguirá consolidándose como chef, en espera de ser una de las finalistas del reality de la cocina más grande de Colombia.

Aunque la cocina le apasiona y durante estos meses ha demostrado ser una excelente cocinera, no es lo único en lo que tiene centrada su atención.

Después de pasar por Los impresentables, de los 40, ahora piensa en su nuevo programa junto a Hassam, en RCN, que lleva por nombre ¿Qué hay pa’ dañar?

