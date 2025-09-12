Hassam dejó en evidencia a su actual novia en pleno programa; Valentina Taguado no ocultó reacción

Hassam Gómez, conocido artísticamente como Hassam, ha estado en el centro de la conversación en redes sociales y medios digitales debido a las dificultades de salud que enfrentó en años anteriores. El comediante logró vencer el cáncer, convirtiéndose en una inspiración para quienes siguen de cerca su trayectoria.

No obstante, en días recientes volvió a captar la atención del público tras una entrevista en la que sorprendió con una revelación personal. La confesión generó múltiples comentarios y reacciones, recordando que además de ser el creador de icónicos personajes como Rogelio Pataquiva, también comparte aspectos íntimos de su vida que pocos conocían.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Hassam estuvo dialogando sobre su vida privada en ¿Qué hay pa’ dañar?, formato digital de RCN, y terminó desatando reacciones en más de un seguidor.

Valentina Taguado y Hassam estrenan nuevo programa matutino en RCN | Foto: Instagram @quehaypadañar

En su intervención, la celebridad abrió su corazón y reveló cómo se encontraba actualmente en el ámbito amoroso, pues había llegado una mujer a flechar su corazón. Aunque no lo hizo enfocándose en el asunto, aprovechó para revelar que estaba en este vínculo tiempo después de separarse.

El humorista fue contundente al sincerarse sobre este aspecto de su realidad, profundizando en que esta historia era distinta y alejada de la visión mediática. De hecho, el famoso mostró una fotografía de su nueva novia, dejando sin palabras a Valentina Taguado y Johana Velandia, quienes no se esperaban esta reacción.

La locutora no ocultó la sorpresa, afirmando que era muy linda y que podría mostrar la identidad ante cámaras para compartir esto con el público. La actual participante de MasterChef Celebrity 2025 fue enfática en la manera en la que expuso a la mujer, precisamente para confirmar que está comprometido en esta relación.

Hassam, que tocó el tema de su expareja, aclaró que ella no tenía redes sociales, punto que lo cautivó más, pues separaba ese interés de figurar o captar atención mediática.

Hassam muestra a su novia y sorprende a Johana y Valentina | ¿Qué hay pa' dañar? Hassam reveló, en #QuéHayPa'Dañar, la imagen de su novia y explicó que no le gusta publicarla en sus redes por los comentarios de las personas. No obstante, Valentina y Johana trataron de indagar más sobre esta relación. 😮🔥👇 Publicada por Canal RCN en Jueves, 11 de septiembre de 2025

La novia de Hassam se llama Ana María Casas, tal y como lo registra Pulzo. No se conocen detalles de la mujer, ya que se evitó profundizar sobre su identidad, estilo de vida y actividades, ya que no hace parte del mundo artístico.