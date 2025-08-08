Hassam destapó traición familiar y confesó cómo su nombre fue utilizado en millonaria estafa

Desde hace varios, Hassam es considerado como uno de los comediantes más exitosos del país, pues tras su participación en el elenco oficial de Sábados Felices se ganó el cariño de millones de personas que esperan poder asistir a sus shows presenciales.

Su éxito en el mundo de la farándula fue tan grande que logró crear una poderosa marca con su personaje, la cual le ha traído varias giras a lo largo del mundo, además de algunas películas proyectadas en la pantalla grande.

Pese a que esto ha sido beneficioso para su carrera, a su vez le ha generado algunas complicaciones, ya que, personas de su alrededor han intentado beneficiarse de su trabajo sin su consentimiento.

El humorista explicó que esto ocurrió hace 10 años. | Foto: Instagram: @oficialhassam

En medio de una reciente entrevista con Radio Uno, Hassam se sinceró sobre la estafa de la que fue víctima por parte de uno de sus tíos.

“Me dijo: ‘estoy en la inmunda, présteme plata’. Yo detesto prestar plata. Le dije: ‘Venda un show mío, venda un show, yo se lo regalo. Si le va bien, me da algo, si no, todo bien’”, manifestó frente a los micrófonos de la estación de radio.

Esto fue todo un éxito, y el hombre logró organizar un evento en el que recolectó una gran cantidad de dinero, y aunque, en su momento, Hassam cobraba siete millones de pesos por presentación, en esta ocasión solo recibió uno con el objetivo de poder ayudar a su ser querido.

Sin embargo, esto no terminó ahí, pues al darse cuenta de que era un negocio exitoso y que dejaba millonarias ganancias, su tío vendió un total de 10 shows en Downtown Majestic, argumentándole a los empresarios su parentesco y cercanía.

“Eso fue un negociazo y empezó a darse cuenta de que sí podía facturar”. No obstante, en medio de la búsqueda de más dinero, su tío se alió con otras dos personas, quienes tiempo después empezaron a ofrecer shows del humorista, de los cuales, él no tenía conocimiento.

Hassam se percató de la situación al recibir un mensaje por medio de las redes sociales, en las que una mujer le reclamaba por una presentación suya que no se había realizado.

Luego de esto se puso a investigar le caso y se dio cuenta de que se trataba de más personas que entregado dinero para montar presentaciones, sin recibir nada a cambio.