Tras cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá, organizadores se pronunciaron: “Vive Claro estuvo preparado”

Por medio de un comunicado oficial, la promotora de eventos Ocesa explicó los motivos de la reciente cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá, una decisión inesperada que sorprendió a los fanáticos del rapero estadounidense, quienes esperaban con entusiasmo su presentación la noche del sábado 27 de septiembre.

El show se llevaría a cabo en Vive Claro Distrito Cultural, sin embargo, poco antes de que iniciara, los asistentes fueron sorprendidos con el anuncio de la suspensión del mismo sin una razón clara.

Ante esta situación, los diferentes organizadores del evento, entre ellos la promotora de eventos Ocesa, se pronunciaron a través de sus respectivas redes sociales, en que informaron que la cancelación obedeció a “dificultades logísticas del promotor y del recinto”.

Horas más tarde, a través de un comunicado oficial, Ocesa aclaró que “el concierto no pudo llevarse a cabo por un asunto estrictamente documental que impidió al Idiger culminar su proceso de aprobación dentro de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que los tiempos previstos en la reglamentación para este tipo de eventos resultan particularmente reducidos”.

Vive Claro Distrito Cultural, escenario multipropósito. Bogotá, julio 9 de 2025. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por otro lado, ante las críticas y dudas sobre la preparación del recinto Vive Claro, la compañía también señaló que este “cumple con todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales” requeridos para realizar este tipo de eventos.

“Vive Claro estuvo completamente preparado y en óptimas condiciones para recibir al público y desarrollar el evento con total normalidad”, precisó.

De igual manera, se dirigió a los seguidores del artista lamentando “profundamente que el concierto de Kendrick Lamar haya sido pospuesto y ofrecemos disculpas a los más de 30 mil fans que esperaban vivir una noche histórica en Vive Claro Distrito Cultural”.

Además, con el propósito de atender las dudas de quienes estaban preparados para asistir al show, la promotora de eventos indicó que “todos los fans que así lo deseen recibirán el reembolso de sus boletas de conformidad con el procedimiento y los tiempos señalados por Ticketmaster para tal fin”.

Los organizadores del evento explicaron cómo pedir el reembolso del dinero a quienes adquirieron su boleta en canales oficiales. | Foto: Getty Images

“Si compraste boletería, recibirás un correo electrónico con la información necesaria para ejercer tu derecho”, detalló.

Finalmente, reiteró que Vive Claro Distrito Cultural fue diseñado para consolidarse como el escenario de espectáculos más importante de Colombia, algo que quedó demostrado en su inauguración con la banda Green Day, donde más de 40 mil personas disfrutaron de un show histórico sin contratiempos.