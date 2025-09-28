Kendrick Lamar: Superintendencia de Industria y Comercio tomó radical decisión tras cancelación del concierto

Miles de fans de Kendrick Lamar quedaron desilusionados en la noche del sábado, 27 de septiembre, pues tras llegar a cada una de las puertas habilitadas para el concierto de Kendrick Lamar en el estadio Viva Claro, se confirmó su cancelación y el show no llegó a realizarse.

Según informó Páramo, empresa organizadora del evento, esto se habría generado por ‘dificultades logísticas del promotor y del recinto’. Sin embargo, no dieron explicaciones puntuales.

SIC se pronunció tras la cancelación del ‘show’

Por medio de su cuenta oficial de X, Cielo Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio se pronunció tras la preocupación de los usuarios que adquirieron entradas para el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá.

“En relación con la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantará las averiguaciones pertinentes y, de encontrarlo procedente, tomará las medidas que estén dentro de sus facultades para garantizar la protección de los consumidores”, escribió.

Manifestó que una de las líneas de investigación está destinada a conocer los motivos reales por los que no se realizó la apertura de las puertas a la hora indicada y el artista no logró presentarse en el estadio Viva Claro. Además de determinar si existe la posibilidad de agendar nuevamente la presentación del cantante estadounidense en la ciudad de Bogotá.

“Así, verificará las razones por las cuales ocurrió la cancelación del evento y velará porque los promotores brinden la información correspondiente sobre la eventual reprogramación o cancelación definitiva del espectáculo y lo que se derive de ello”.

Para finalizar, dio un parte de tranquilidad a quienes han mostrado preocupación por el reembolso del dinero, asegurando que se buscará cumplir con las garantías y los derechos de los clientes para este tipo de eventos.

“De igual forma, la SIC verificará que se cumplan con las condiciones de reprogramación o las políticas de reembolso que sean informadas”.

Reacciones ante el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio

En respuesta a la publicación, cientos de personas se manifestaron y agradecieron la agilidad en la gestión, pues consideran que el problema no tuvo un buen control y la no realización del show debió haber sido avisada con anterioridad, teniendo en cuenta que algunos fans de Kendrick Lamar viajaron desde otras ciudades y países.

“Por favor, investiguen por el tema de información del concierto, había gente desde el día anterior haciendo fila, ya a la hora de ingreso no informan nada. Siendo las 8 p. m. salen con megáfono a decir: se cancela, por favor, devuélvase, y no había salida de emergencia”, y “Debería haber una manera de indemnizar a aquellos que viajamos a Bogotá desde otra parte. No es solo el valor de la boleta, es todo lo que hay detrás. Aparte cancelan el evento una hora antes. Es una falta de respeto con el consumidor”, son las respuestas con mayor cantidad de reacciones.

