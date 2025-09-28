Suscribirse

Gente

Kendrick Lamar: Superintendencia de Industria y Comercio tomó radical decisión tras cancelación del concierto

La entidad colombiana aseguró estar en búsqueda de garantías para quienes adquirieron entradas.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

28 de septiembre de 2025, 3:07 p. m.
La SIC se pronunció por inconvenientes y cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá.
La SIC se pronunció por inconvenientes y cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá. | Foto: Getty Images - Superintendencia de Industria y Comercio / Montaje: Semana

Miles de fans de Kendrick Lamar quedaron desilusionados en la noche del sábado, 27 de septiembre, pues tras llegar a cada una de las puertas habilitadas para el concierto de Kendrick Lamar en el estadio Viva Claro, se confirmó su cancelación y el show no llegó a realizarse.

Según informó Páramo, empresa organizadora del evento, esto se habría generado por ‘dificultades logísticas del promotor y del recinto’. Sin embargo, no dieron explicaciones puntuales.

SIC se pronunció tras la cancelación del ‘show’

Por medio de su cuenta oficial de X, Cielo Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio se pronunció tras la preocupación de los usuarios que adquirieron entradas para el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá.

“En relación con la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantará las averiguaciones pertinentes y, de encontrarlo procedente, tomará las medidas que estén dentro de sus facultades para garantizar la protección de los consumidores”, escribió.

Manifestó que una de las líneas de investigación está destinada a conocer los motivos reales por los que no se realizó la apertura de las puertas a la hora indicada y el artista no logró presentarse en el estadio Viva Claro. Además de determinar si existe la posibilidad de agendar nuevamente la presentación del cantante estadounidense en la ciudad de Bogotá.

“Así, verificará las razones por las cuales ocurrió la cancelación del evento y velará porque los promotores brinden la información correspondiente sobre la eventual reprogramación o cancelación definitiva del espectáculo y lo que se derive de ello”.

Contexto: Kendrick Lamar en Bogotá: por qué se canceló el concierto y cómo pedir el reembolso de las boletas

Para finalizar, dio un parte de tranquilidad a quienes han mostrado preocupación por el reembolso del dinero, asegurando que se buscará cumplir con las garantías y los derechos de los clientes para este tipo de eventos.

“De igual forma, la SIC verificará que se cumplan con las condiciones de reprogramación o las políticas de reembolso que sean informadas”.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar se presenta durante el espectáculo de medio tiempo de Apple Music del Super Bowl LIX, entre Chiefs y Eagles, en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, el 9 de febrero de 2025. (Foto de Chandan Khanna / AFP)
El concierto del artista estadounidense estaba programado para la noche del sábado, 27 de septiembre. | Foto: AFP

Reacciones ante el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio

En respuesta a la publicación, cientos de personas se manifestaron y agradecieron la agilidad en la gestión, pues consideran que el problema no tuvo un buen control y la no realización del show debió haber sido avisada con anterioridad, teniendo en cuenta que algunos fans de Kendrick Lamar viajaron desde otras ciudades y países.

“Por favor, investiguen por el tema de información del concierto, había gente desde el día anterior haciendo fila, ya a la hora de ingreso no informan nada. Siendo las 8 p. m. salen con megáfono a decir: se cancela, por favor, devuélvase, y no había salida de emergencia”, y “Debería haber una manera de indemnizar a aquellos que viajamos a Bogotá desde otra parte. No es solo el valor de la boleta, es todo lo que hay detrás. Aparte cancelan el evento una hora antes. Es una falta de respeto con el consumidor”, son las respuestas con mayor cantidad de reacciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal: estado en el que fue visto, alarma; video salió a la luz y no hay explicación

2. “Triste”: Aida Victoria Merlano impactó con nuevas palabras por su separación de Juan David Tejada

3. “Es un Gobierno derrochón”: expresidente Álvaro Uribe Vélez pone de presente los billonarios gastos de Gustavo Petro

4. Tiroteo en restaurante de Carolina del Norte, Estados Unidos, deja al menos tres muertos y varios heridos

5. David Alonso se lució en Moto2: video del final donde rozó el podio en el GP de Japón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Kendrick LamarConciertoSuperintendencia de Industria y Comercio SIC

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.