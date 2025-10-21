La casa de los famosos Colombia es un reality show que ha captado la atención de los televidentes por su formato; en su primera temporada la ganadora fue Karen Sevillano, quien recientemente reveló el secreto para ganar y en su segunda edición fue Altafulla, el cantante barranquillero.

Aunque no se conoce la fecha exacta de cuándo empezará la tercera temporada, ya se revelaron los primeros seis aspirantes que podrían participar el próximo año en el programa.

Al igual que la versión pasada, el jefe tendrá invitados que entrarán directamente a la casa y otros serán seleccionados por el público, quienes tendrán la posibilidad de escoger a su favorito mediante una dinámica de votaciones, las cuales se abrirán cada lunes desde las 7:00 am y se cerrarán el domingo a las 4:00 pm.

Esta opción empezó desde el 20 de octubre y se mantendrá durante ocho semanas, en cada una de ellas se presentarán los seis aspirantes y el ganador lo revelarán en la emisión del domingo a las 7:00 pm por Noticias RCN.

¿Cómo votar por su favorito para ‘La casa de los famosos’?

Ingrese a la página oficial del reality: www.lacasadelosfamososcolombia.com Luego, da clic en el botón “Vota aquí”.

Votaciones para 'La casa de los famosos 3'. | Foto: Captura de página La casa de los famosos

Aparecerá un cuadro en el que le pedirán iniciar sesión o crear una cuenta si no la tiene.

Votaciones para 'La casa de los famosos 3'. | Foto: Captura de página oficial La casa de los famosos

Por último, podrá seleccionar a su aspirante favorito y podrá votar todos los días, cada 4 horas.

¿Quiénes conforman el primer grupo?

Esta primera revelación la realizó el perfil oficial del programa y se observa que la mayoría son creadores de contenido, algunos de ellos también se desempeñan como actores, bailarines, entre otros; pero todos buscan conquistar con su participación.

Javier Gómez: Un joven DJ, bailarín e influencer que, aunque, se muestra como una persona con alta adaptación social, tiene un carácter fuerte y se caracteriza por ser directo, sobre todo en las ocasiones que siente le faltan al respeto, y “promete revolucionar la casa con su energía”.

Nicolás Arrieta: Uno de los creadores de contenido más reconocidos por su estilo único, considero por muchos como irreverente, crítico y sin filtros, pues ha estado envuelto en diferentes polémicas y su opinión suele ser controversial, pero “siente que es hora de experimentar cosas nuevas”.

Juanchi: Es un creador de contenido que se ha destacado por su humor auténtico y sus mensajes positivos sobre la vida, prefiere evitar los conflictos y su frase es: “Más vale reír que llorar por una condición”.

Juandi Duque: Un influencer con estilo divertido, que valora el respeto y la convivencia, por ende, no le gusta que invadan su espacio personal y “si no come o duerme bien, le cambia el carácter”.

Juan Diego Becerra: Un creador de contenido apasionado por los deportes extremos, le gusta rodearse de personas que le aporten y dice que su “mayor tentación sería una mona de ojos verdes”.