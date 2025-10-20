Revelan el primer grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos 3′: estos son los seis hombres que luchan por un cupo

La casa de los famosos 3 es una realidad desde hace algunos meses que se confirmó, incluso desde que Altafulla se convirtió en el ganador absoluto de la segunda edición.

Este reality show de convivencia se ha convertido en uno de los más polémicos de la televisión colombiana e igual que la temporada pasa, algunos participantes ingresarán de manera directa por invitación de ‘El Jefe’ y otros por medio de votación del público.

Hace pocas horas se dio a conocer que ya salió a la luz el primer grupo de aspirantes para ingresar a la casa y en este se ven rostros de concursantes de competencias físicas televisivas y creadores de contenido digital.

Estos son los seis primeros aspirantes a La casa de los Famosos 3

Entre todos los aspirantes se encuentran actores, influencers, músicos, bailarines, entre otros, que ahora quieren conquistar a los televidentes con su participación en la casa más famosa de Colombia.

Carlos Grande: este deportista y creador de contenido se define como una persona analítica y reflexiva, interesada en mostrar un perfil diferente dentro de La casa de los famosos. Si bien quiere poner a prueba su capacidad de autoconocimiento y adaptación, se siente intolerante a comportamientos negativos.

Javier Gómez: este bailarín se muestra como una persona con alta adaptación social, pero también se caracteriza por ser muy directo y fuerte, sobre todo cuando se siente irrespetado.

Juan Diego Becerra: se define a sí mismo como un creador de contenido apasionado por los deportes extremos y en cuanto a personalidad, se caracteriza por ser una persona firme que no va con las personas tibias o quejumbrosas.

Juandi Duque: este influencer buscará llenar la casa de alegría con su estilo único y divertido. Además, se define como una persona que valora el respeto y la convivencia, pero que no tolera que le invadan su espacio personal y mucho menos las actitudes que causen conflicto.

Juanchi: este creador, que ha ganado reconocimiento en redes sociales, quiere llegar a la casa más famosa de Colombia para vivir el día a día con su característica personalidad y evitando los conflictos.

Nicolás Arrieta: reconocido como uno de los primeros influencers en Colombia, Nicolás se define a sí mismo como una persona compleja y curiosa, y aunque muchos lo perciben como irreverente, crítico y sin filtros, podría aportar conversación y polémica dentro de la casa.

Así será la votación para elegir aspirantes en La casa de los famosos 3

En las historias de Carla Giraldo, publicó un video en el que junto a Marcelo Cezán, mencionaron cómo será la dinámica de votación.