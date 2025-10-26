Nicolás Arrieta se fue contra exparticipantes de ‘La casa de los famosos’, pese a ser aspirante: “Ninguno de esos terminó el colegio”

La tercera temporada de La casa de los famosos es un hecho, las votaciones para escoger a los opcionados iniciaron el pasado lunes 20 de octubre y el primer grupo de aspirantes ya fue revelado para que el público comience a elegir a sus favoritos, los que crean que deban ingresar a la casa.

A través de las redes sociales del Canal RCN se dio a conocer el primer grupo, el cual está conformado por el deportista y creador de contenido Carlos Grande del Gallego, el bailarín y Dj Javier Gómez, El influencer Juan Diego Becerra, los creadores de contenido Juanchi y Juan Diego Duque, más el polémico primer influencer colombiano, Nicolás Arrieta.

Nicolás Arrieta contó por qué aceptó participar en 'La casa de los famosos'. | Foto: Instagram @nicolasarrieta / @lacasadelosfamososcolombia1

Este último hombre, que tiene 34 años y hace un tiempo estuvo internado debido a problemas en su salud mental producto de una ruptura amorosa, ha sido uno de los más comentados desde que las redes sociales tomaron fuerza en la actualidad, sobre todo por su estilo irreverente y muy directo.

En varias oportunidades, su contenido en redes fue polémico ya que no se guardaba opiniones tanto de situaciones como de otros creadores de contenido e incluso programas de televisión al que está por entrar, pues en un inicio dijo que no ingresaría jamás.

Incluso antes de su posible ingreso, Nicolás está dando de que hablar en las entrevistas previas que le están realizando y ejemplo de esto fue lo que ocurrió en charla con los panelistas de Dímelo King.

Nicolás Arrieta tuvo cruce de palabras con exparticipante de La casa de los famosos 3

El reconocido y polémico influencer estuvo como invitado en Dímelo King, programa del cual ahora es panelista Dahian (Yaya) Muñoz, exparticipante de la casa, y allí, ambos tuvieron un cruce de palabras.

Todo empezó porque Arrieta puso en duda la formación de educación y profesional de los exparticipantes del reality.

@dimelo.king Momento donde Yaya reacciona en vivo a las declaraciones de Nicolás Arrieta y ambos se enfrentan 🚨 ♬ sonido original - dimeloking

“Tocaba meterlos en un colegio porque de ninguno de ahí sale una hijuep... carrera universitaria, ninguno de esos terminó el colegio, ninguno de ellos es estudiado, por lo que no habrían leído ni siquiera un libro”, dijo Nicolás.

A manera de confrontarlo, Yaya dejó ver que para ella esas palabras se fundamentan en envidia: “Nos viste a todos, te antojaste y quieres estar allá”, dijo, señalando además que mientras ella aprendía a leer, él estaba concentrado en sus “gaminadas”.

¿Por qué razón Nicolás Arrieta quiere entrar a La casa de los famosos 3?

Recientemente, Nicolás estuvo en entrevista con la emisora El Sol, y allí, reveló por qué, pese a que criticó mucho este tipo de formatos, hoy es uno de los aspirantes para ingresar y quedarse los cuatro meses.

Para responder a la pregunta de si le había consultado a alguien cercano para tomar la decisión de participar en el reality, Nicolás afirmó que no le dijo a absolutamente nadie.

“Nadie sabe, donde sepa mi familia me vuelven a internar, la sude, yo siempre dije que no iría a eso a menos de que estuviese en la inmunda [risas], pero bueno, aquí estoy”, dijo, dejando ver que su situación personal a lo mejor no estaría muy bien.