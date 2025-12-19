Este es el nuevo confirmado para ‘La casa de los famosos 3’; su expareja estuvo en la primera edición

En el 2024, el Canal RCN estrenó la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, siendo esta un completo éxito en rating y estadísticas en las redes sociales. Tras el triunfo de Karen Sevillano y el impacto que los participantes tuvieron a nivel digital, en el 2025 se transmitió otra temporada, la cual generó aún más polémica y comentarios por parte de los televidentes,

Es por esto que, por tercer año consecutivo, la producción anunció una nueva versión y anunció su estreno para el próximo lunes, 12 de enero del 2026.

La casa de los famosos 3 Foto: Instagram @ lacasadelosfamososcolombia1

Nuevos confirmados a ‘La casa de los famosos’: estarán una reconocida actriz y un exintegrante de ‘La Voz Kids’

¿Quién es el más reciente confirmado de ‘La casa de los famosos 3′?

Por medio de las redes sociales oficiales de La casa de los famosos Colombia y el Canal RCN se le dio la bienvenida a Alejandro Estrada al reality de convivencia como uno de los nuevos habitantes invitados por ‘El Jefe’.

“Ahora si van a conocerme en la telenovela de la vida real, sí, aquí en La casa de los famosos”, dijo frente a las cámaras.

Además compartió algunas de las expectativas que tiene de hacer parte del programa y dio indicios de lo que podría vivir a nivel de convivencia con sus compañeros.

“Me puedo llegar a irritar con facilidad, pero encontrarse con otras personalidades es un laboratorio actoral increíble. Lo que les puedo asegurar que en algún momento va a salir el Alejo que quizás no soy (...) pero lo que sí está claro es que van a conocer al verdadero Alejo como al verdadero nombre de cada uno de los compañeros con quienes vamos a estar ahí porque es muy difícil sostener un personaje en tanto tiempo. Espero que se diviertan bastante y me acompañen hasta el final”, aseguró.

Karina García recibió millonario premio en ‘La Mansión de Luinny’; superó al obtenido en ‘La casa de los famosos’

Alejandro Estrada terminó su relación con Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos’

Una de las polémicas más grandes de la primera temporada del programa fue la relación que entablaron Miguel Melfi y Nataly Umaña, pues aunque la mujer estaba en un matrimonio de más de 11 años con Alejandro Estrada, decidió hacer parte de un romance con el joven cantante panameño.

Es por esto que, en medio de la dinámica de ‘congelados’, Estrada ingresó a La casa de los famosos y frente a los miles de televidentes colombianos le entregó al anillo a quien hasta este momento fue su esposa y dio por terminado su vínculo haciéndole entrega de su anillo de bodas.