Expertos responden si es verdad que tener el módem cerca de aparatos eléctricos disminuye la velocidad del internet WiFi

Algunos aparatos domésticos interfieren directamente con la señal inalámbrica, de acuerdo con expertos en conectividad.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 1:23 a. m.
Técnicos en redes señalan que ciertos aparatos eléctricos pueden ralentizar la conexión a internet.
Algunos dispositivos del hogar podrían estar afectando el rendimiento del Wi-Fi, según expertos.

Aunque muchos usualmente culpan al proveedor cuando la conexión a internet se vuelve lento o inestable, la causa puede estar más cerca de lo que se imagina, dentro del hogar.

Según especialistas en conectividad de RedesZone, algunos aparatos eléctricos pueden interferir en la señal inalámbrica del WiFi y reducir su rendimiento si están demasiado cerca al módem.

Cuando los objetos del hogar se convierten en obstáculos

La ubicación del router dentro del hogar puede marcar la diferencia entre una conexión estable y una señal débil, señalan los expertos que ciertos dispositivos comparten la misma frecuencia que utiliza el WiFi, lo que provoca interferencias y cortes.

Por ejemplo, los aparatos con Bluetooth como parlantes, consolas o relojes inteligentes operan en la banda de 2,4 GHz, la misma que emplean muchos routers domésticos. Esta coincidencia genera pequeñas “colisiones” de señal que afectan la velocidad y la estabilidad.

Expertos recuerdan que pequeños cambios, como desconectar aparatos, pueden hacer que el WiFi funcione mejor.
El WiFi en casa puede rendir mejor si se limita la presencia de aparatos que trabajan en la misma frecuencia.

También se deben evitar los lugares donde haya electrodomésticos con componentes metálicos, como planchas, hornos o neveras. El metal actúa como una barrera que bloquea o debilita las ondas del WiFi.

“Intenta alejar estas cosas lo máximo posible, para lograr una cobertura óptima y no tener esos molestos problemas”, señalan desde RedesZone, al explicar que separar estos objetos del módem puede mejorar la cobertura en toda la casa.

Contexto: Si quiere tener un internet más rápido, evite colocar el ‘router’ wifi en estos sitios de la casa

El enemigo silencioso del WiFi

Entre los electrodomésticos más problemáticos señalados por los expertos está el microondas, ya que cuando está en uso emite señales en la misma frecuencia de 2,4 GHz.

De acuerdo con los microondas, RedesZone resalta que: “Vas a tener problemas para poder conectar dispositivos al WiFi y notarás que empieza a ir peor”.

Si el router está cerca, la conexión puede sufrir caídas constantes o una notable reducción en la velocidad.

El microondas y horno de convención combinan tecnologías avanzadas.
Especialistas advierten que mantener el router junto a objetos metálicos o electrodomésticos puede afectar su rendimiento.

Otro dispositivo que puede generar conflictos es el teléfono inalámbrico, especialmente cuando se trata de modelos antiguos que también funcionan con la banda 2,4 GHz, aunque hoy existen versiones que operan en 5 GHz, el riesgo de interferencia aún está presente si ambos dispositivos se encuentran demasiado próximos.

“Es un aparato más que funciona en la frecuencia de los 2,4 GHz (aunque algunos modelos funcionan también en la de los 5 GHz)”, aclara RedesZone

Mantener el módem alejado de estos aparatos como también de objetos metálicos se puede notar una mejora la velocidad del internet de acuerdo con los expertos.

