Expertos responden si es verdad que tener el módem cerca de aparatos eléctricos disminuye la velocidad del internet WiFi

Aunque muchos usualmente culpan al proveedor cuando la conexión a internet se vuelve lento o inestable, la causa puede estar más cerca de lo que se imagina, dentro del hogar.

Según especialistas en conectividad de RedesZone, algunos aparatos eléctricos pueden interferir en la señal inalámbrica del WiFi y reducir su rendimiento si están demasiado cerca al módem.

Cuando los objetos del hogar se convierten en obstáculos

La ubicación del router dentro del hogar puede marcar la diferencia entre una conexión estable y una señal débil, señalan los expertos que ciertos dispositivos comparten la misma frecuencia que utiliza el WiFi, lo que provoca interferencias y cortes.

Por ejemplo, los aparatos con Bluetooth como parlantes, consolas o relojes inteligentes operan en la banda de 2,4 GHz, la misma que emplean muchos routers domésticos. Esta coincidencia genera pequeñas “colisiones” de señal que afectan la velocidad y la estabilidad.

El WiFi en casa puede rendir mejor si se limita la presencia de aparatos que trabajan en la misma frecuencia. | Foto: Getty Images

También se deben evitar los lugares donde haya electrodomésticos con componentes metálicos, como planchas, hornos o neveras. El metal actúa como una barrera que bloquea o debilita las ondas del WiFi.

“Intenta alejar estas cosas lo máximo posible, para lograr una cobertura óptima y no tener esos molestos problemas”, señalan desde RedesZone, al explicar que separar estos objetos del módem puede mejorar la cobertura en toda la casa.

El enemigo silencioso del WiFi

Entre los electrodomésticos más problemáticos señalados por los expertos está el microondas, ya que cuando está en uso emite señales en la misma frecuencia de 2,4 GHz.

De acuerdo con los microondas, RedesZone resalta que: “Vas a tener problemas para poder conectar dispositivos al WiFi y notarás que empieza a ir peor”.

Si el router está cerca, la conexión puede sufrir caídas constantes o una notable reducción en la velocidad.

Especialistas advierten que mantener el router junto a objetos metálicos o electrodomésticos puede afectar su rendimiento. | Foto: Getty Images

Otro dispositivo que puede generar conflictos es el teléfono inalámbrico, especialmente cuando se trata de modelos antiguos que también funcionan con la banda 2,4 GHz, aunque hoy existen versiones que operan en 5 GHz, el riesgo de interferencia aún está presente si ambos dispositivos se encuentran demasiado próximos.

“Es un aparato más que funciona en la frecuencia de los 2,4 GHz (aunque algunos modelos funcionan también en la de los 5 GHz)”, aclara RedesZone