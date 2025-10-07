Suscribirse

Tecnología

Si quiere tener un internet más rápido, evite colocar el ‘router’ wifi en estos sitios de la casa

Con estas soluciones, es posible disfrutar de una conexión más estable, incluso, en los rincones más distantes del hogar.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 2:21 p. m.
La experiencia de navegación puede variar significativamente.
La experiencia de navegación puede variar significativamente | Foto: Getty Images

Contar con una conexión a internet rápida y estable se ha convertido en una prioridad para la mayoría de los hogares, especialmente en una época en la que gran parte de las actividades cotidianas dependen de la red.

No obstante, la potencia del wifi puede verse afectada por factores que muchas veces pasan desapercibidos. Esto podría explicar por qué, aunque se pague por un plan de alta velocidad, la experiencia de navegación puede variar significativamente.

Contexto: Si la batería de su celular ya no dura igual, haga estos ajustes para aumentar su rendimiento

A menudo, los usuarios culpan al proveedor del servicio cuando perciben una conexión lenta, sin saber que el problema puede tener su origen en la ubicación del router. De acuerdo con el sitio web Redes Zone, algunas zonas de la casa podrían brindar una mala conexión a Internet.

Colocar el router en un rincón, cerca de paredes gruesas o junto a aparatos electrónicos, puede generar interferencias que limitan su alcance y provocan interrupciones constantes. Por ello, el sitio donde se instala este dispositivo puede marcar la diferencia entre una conexión inestable y una red fluida, capaz de soportar las demandas digitales sin problema.

A parte de contratar el wifi e instalar el router en un lugar de la casa, es importante tener en cuenta algunos ajustes para tener una mejor conexión.
A parte de contratar el wifi e instalar el router en un lugar de la casa, es importante tener en cuenta algunos ajustes para tener una mejor conexión. | Foto: Getty Images

Lugares de la casa donde no debería colocar el router

Algunos lugares de la casa incluyen las habitaciones, siendo para los expertos una de los principales obstáculos para una conexión wifi estable. Elementos como cuadros con láminas de metal, estanterías o adornos grandes pueden bloquear las ondas inalámbricas y reducir la potencia de la señal.

Retirar o alejar los objetos metálicos puede mejorar considerablemente la cobertura, y herramientas como Wifi Analyzer ayudan a medir la intensidad de la señal y detectar zonas donde la velocidad disminuye.

Contexto: Cómo tener internet gratuito en casa de forma fácil y rápida: tres métodos seguros que debería activar

Otro espacio problemático son los baños y las áreas con tuberías o presencia de agua. Este elemento absorbe las ondas del wifi y debilita su alcance, lo que afecta la conexión en lugares como lavaderos o cocinas.

Además, los espejos también reflejan la señal y generan interferencias. Por lo que recomiendan mantener los dispositivos alejados de estas zonas o instalar un sistema Mesh en pasillos o habitaciones cercanas para asegurar una cobertura más uniforme.

Es importante conocer qué significan las luces que aparecen en el router wifi, ya que podría influir para que su internet sea más rápido.
Los espacios alejados como sótanos o garajes suelen convertirse en zonas muertas donde la señal apenas llega. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las interferencias de otros aparatos electrónicos también pueden ralentizar el internet. Televisores, teléfonos inalámbricos, microondas o dispositivos Bluetooth operan en frecuencias similares al wifi y causan interrupciones.

Finalmente, los espacios alejados como sótanos o garajes suelen convertirse en zonas muertas donde la señal apenas llega. En estos casos, la mejor opción es instalar un sistema de red Mesh, repetidores o adaptadores PLC, que ayudan a distribuir la conexión de forma equilibrada por toda la vivienda.

Con estas soluciones, es posible disfrutar de una conexión más estable incluso en los rincones más distantes del hogar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Comunidades judías en Colombia condenan marchas pro-Palestina de este martes y las califica como “una infamia”

2. Golpe a banda que comercializaba producto que era traído desde China y consumido por miles de personas

3. Jaime Lombana cuestiona la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Quisiera a alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares”

4. Prensa española le cobra caro al Barcelona lo de Luis Díaz: durísimo dictamen en España

5. Néstor Lorenzo confirmó su primera decisión para el Mundial 2026: hizo el anuncio oficial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

RouterWiFiConexión a WifiConexión a internet

Noticias Destacadas

Limpiar el caché del Apple Watch es importante porque este proceso ayuda a mantener el dispositivo ágil.

Cómo borrar correctamente el caché del Apple Watch para recuperar su velocidad y mejorar el rendimiento al instante

Redacción Tecnología
Ataques sin fronteras: hackers podrían explotar falla para acceder a información sensible.

Vulnerabilidad pone en riesgo a las aplicaciones y los videojuegos; podría ser usada para robar datos

Redacción Tecnología
La experiencia de navegación puede variar significativamente.

Si quiere tener un internet más rápido, evite colocar el ‘router’ wifi en estos sitios de la casa

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.