Si desconecta este aparato eléctrico en su hogar, puede hacer que el internet WiFi sea más rápido

Tener una buena conexión en el hogar suele ser una de las necesidades del día a día y algo que usualmente se hace para solucionar es hacer compra de dispositivos costosos que puedan mejorar la calidad de la red. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos gastos en ocasiones se pueden evitar revisando un electrodoméstico que está en la mayoría de hogares y además es el que más se utiliza comúnmente.

Algo que es importante resaltar es que tener muchos dispositivos conectados al router puede interferir en la conexión y aún más cuando se trata de dispositivos que trabajan con programas en segundo plano, pero, los expertos en conectividad de RedesZone han señalado que un dispositivo puede interferir directamente con la red WiFi, sin necesidad de tener conexión directa por cable.

Antes de comenzar

Revise el módem o router, tenga en cuenta todos los dispositivos que tenga conectados, una gran cantidad puede ser el indicio del fallo, muchos aparatos puede estar obstaculizando la llegada de internet a otro o hacer que la red tenga menos calidad en general.

Tener muchos dispositivos conectados puede saturar la red. | Foto: Getty Images

El dispositivo que debe desconectar si necesita mayor rendimiento

Uno de los dispositivos que más se necesita que tenga WiFi estando en el hogar es el celular, pues en estos se necesita una adecuada red para poder chatear, hacer videollamadas e incluso jugar videojuegos, al igual que con el computador o la tablet.

Cuando en uno de estos dispositivos necesita un rendimiento apropiado, los expertos señalan que lo ideal sería desconectar los dispositivos que no se utilizan, entre el cual señalan el televisor.

El problema que señala RedesZone es que: “puede que tengas la televisión conectada al router, pero en realidad no hagas uso del adaptador de red”

Desconectar dispositivos que no utilice puede mejorar el rendimiento. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Esto es un proceso sencillo que puede significar un cambio en la estabilidad de la latencia, ya que entre menos dispositivos estén conectados al WiFi, mayor será la fluidez.

“Cuantos más aparatos tenga conectados, más problemas puede tener el router para resolver las solicitudes de conexión”, indica RedesZone.