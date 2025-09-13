Si quiere mejorar la velocidad del internet en segundos, coloque este objeto encima del router wifi

Una de las situaciones que más llama la atención entre las personas es contar con una buena calidad del internet, aunque esto en muchas ocasiones, depende en gran medida de la potencia del wifi.

Sin embargo, no es extraño que la señal se vea limitada por la distancia, los muros o incluso la ubicación del router, generando que la conexión se vuelva más lenta o que se presenten interrupciones constantes.

Este tipo de inconvenientes suele ser frustrante para quienes necesitan estabilidad en línea, ya sea para trabajar, estudiar o realizar actividades de entretenimiento. Además, con frecuencia, los usuarios se sienten abrumados cuando este aparato no funciona como esperan, pensando que se trata de fallas graves o de difícil solución.

Una conexión wifi estable es importante para tener una experiencia completa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, en muchas ocasiones el problema proviene de detalles sencillos que pueden resolverse sin grandes conocimientos técnicos. Por ello, existe un truco que podría solucionar este problema y mejorar notablemente la velocidad del internet.

De acuerdo con el portal Computer Hoy, el router debe ubicarse en un lugar despejado y, de ser posible, en una posición elevada. Pero en este caso, recomiendan que, para mejorar la conexión notablemente, la mejor opción es colocar determinados objetos sobre este dispositivo podría servir.

Objetos que debería colocar encima del router

Algunas soluciones caseras para mejorar la cobertura del wifi incluyen el uso de objetos cotidianos, como las latas de bebidas, de refresco o café, alrededor del router, ya que el metal actúa de manera similar al papel de aluminio, reflejando la señal y redirigiéndola hacia áreas específicas de la casa.

Aunque no es un método profesional, en ciertos casos puede aportar una leve mejora en la calidad de la conexión.

También existen quienes recurren a materiales como el cartón o el plástico para fabricar pequeñas estructuras que funcionan como antenas improvisadas. Estas cajas, al ser adaptadas con la intención de orientar la señal, actúan como una especie de canal que dirige la cobertura hacia las zonas donde más se necesita.

El papel aluminio puede ayudar a mejorar la señal WiFi de un hogar. | Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Otro recurso bastante comentado es el uso del aluminio. Colocar una lámina metálica detrás del router puede servir como un reflector que hace rebotar las ondas, concentrándolas en direcciones concretas dentro del hogar, aprovechando de mejor manera los espacios donde se conectan con mayor frecuencia los dispositivos.