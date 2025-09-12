Suscribirse

Si instaló el router en este lugar de la casa, retírelo de inmediato porque podría dañarse y volver lenta la conexión wifi

La señal wifi puede volverse más lenta si no se hace un uso adecuado del router, especialmente al momento de ubicarlo.

12 de septiembre de 2025, 12:30 p. m.
Una conexión wifi inestable puede retrasar las actividades diarias.
El router wifi se considera uno de los dispositivos más importantes en la actualidad, ya que es el encargado de distribuir la señal inalámbrica para que diferentes equipos, como teléfonos móviles, computadores o televisores inteligentes, puedan conectarse y aprovechar al máximo todas sus funciones.

El problema aparece cuando, de manera repentina, la señal se debilita, la conexión se vuelve inestable, las páginas web tardan en cargar o incluso se cae la red. Esta situación no solo genera frustración en los usuarios por afectar su entretenimiento, sino que también interfiere en sus actividades laborales o académicas.

Las causas de estas fallas pueden ser variadas, pero uno de los factores más comunes es el sobrecalentamiento. Este fenómeno no ocurre únicamente en los routers, sino también en otros dispositivos electrónicos. El exceso de calor ralentiza el sistema e impide un funcionamiento normal, lo que retrasa numerosas tareas.

Son muchas las personas que presentan internet lento, pero detectando el dispositivo es posible arreglarlo.
De acuerdo con el portal ADSLZone, esto sucede porque el router permanece encendido las 24 horas del día. Aunque está diseñado para resistir largas jornadas de trabajo, no significa que no pueda experimentar aumentos de temperatura.

Además, la ubicación del equipo juega un papel fundamental. Si se encuentra cerca de una ventana, expuesto a la luz solar directa, o en una zona con poca ventilación, es más probable que el calor se acumule y provoque sobrecalentamiento. También ocurre cuando se coloca sobre muebles, dentro de espacios cerrados o junto a electrodomésticos que generan calor.

Por esta razón, los especialistas recomiendan instalar el router en un lugar elevado, ventilado y libre de obstáculos, evitando que quede rodeado de objetos que puedan retener calor. A esto se suma la necesidad de realizar una limpieza periódica: la acumulación de polvo puede obstruir los ventiladores internos y empeorar el problema.

La señal del Wifi se puede ver afectada por diversas situaciones.
“Si ha dejado que el polvo se acumule con el paso del tiempo, como en cualquier dispositivo con ventiladores internos, estos terminarán obstruidos. Sin un mantenimiento adecuado, el rendimiento se verá afectado porque se sobrecalentará más de lo debido”, señalan en su portal.

Otra recomendación clave es mantener el router alejado de aparatos eléctricos de uso cotidiano, como radiadores, estufas, chimeneas o microondas. Asimismo, es aconsejable evitar que reciba sol de manera constante.

“Al igual que ocurre con otros dispositivos, si cada día el sol impacta directamente sobre él, su vida útil se reducirá. Por ello, es importante mantenerlo lejos de focos de luz intensos o, en su defecto, usar cortinas para filtrar la radiación. Colocarlo en un lugar elevado ayudará también a la correcta circulación del aire”, explican.

