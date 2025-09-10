No siempre es el router: tres pasos sencillos que pocos hacen y que pueden salvar el internet de su casa

¿Se quedó sin internet otra vez? Antes de tomar una decisión por el lado del proveedor o pensar en comprar un router nuevo, hay tres cosas súper sencillas que casi nadie revisa y que pueden arreglar el problema al instante.

La mayoría de personas van directo a reiniciar el aparatito o a llamar al técnico, pero muchas veces la solución está en detalles tontos que se pasan por alto, con estos revisiones básicas, puede que no tenga que gastar ni un peso.

Revise que todo esté bien conectado

Parece obvio, pero créalo o no, muchos problemas vienen de cables que no están bien puestos. Con el tiempo, los huequitos donde se conectan se van gastando y los cables quedan flojo, es como cuando el cargador del celular ya no agarra bien.

La mala conexión no siempre responde a un equipo dañado, a veces son detalles mínimos los que interrumpen la señal en el hogar. | Foto: Getty Images

Vaya donde está su router y mueva suavemente los cables que estan conectados en la parte de atrás, si alguno se mueve mucho o se siente suelto, ahí está el problema. Trate de conectarlo en otro puerto disponible o empújelo bien sin usar mucha fuerza hasta que quede firme, es impresionante cómo algo tan simple puede arreglar días de internet malo.

Cambie el cable si está maltratado

Los cables son como las mangueras: por fuera se ven bien, pero por dentro pueden estar dañados. Si alguien los pisó, si están muy doblados o enrollados, puede que hayan tenido un mal cuidado y seguramente ya no sirven como deberían.

En numerosos casos, el origen de la falla no es el router, sino aspectos descuidados como el cableado o la ubicación del módem. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Mire bien el cable desde donde sale del router hasta donde llega, si ve alguna parte aplastada, muy doblada o con marcas raras, es hora de cambiarlo. Un cable nuevo puede costar y puede solucionar completamente el problema y es mucho más barato que comprar un router nuevo.

Ponga el router en un mejor lugar

¿Dónde tiene el router del internet? Si está escondido detrás del televisor, en el suelo o en un rincón, no se sorprenda si la señal no llega bien a toda la casa.

Piénselo como si fuera una lámpara, entre más central y alto esté, mejor ilumina todo. Póngalo en un lugar donde no tenga paredes gruesas alrededor y lejos del microondas o la radio, porque esos aparatos lo vuelven loco.

Una señal débil no siempre significa que el equipo esté dañado, a menudo son revisiones simples las que solucionan el inconveniente. | Foto: 123 rf

A veces solo con moverlo a la mesa del comedor o ponerlo en una repisa más alta, el internet mejora en toda la casa como por arte de magia.