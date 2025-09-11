Si tiene mal rendimiento y baja cobertura del router, haga este sencillo cambio para tener internet más rápido y sin fallas

Para la mayoría de los hogares y empresas, el acceso a internet se ha convertido en una necesidad básica, ya que la conectividad se ha vuelto en el motor que impulsa el teletrabajo, la educación en línea, el entretenimiento digital y las comunicaciones.

Sin embargo, al momento de adquirir un router wifi, muchas personas optan por modelos de bajo costo, que ofrecen los operadores, sin considerar las posibles consecuencias que esta elección puede traer a corto y largo plazo.

El router wifi es un dispositivo indispensable en los hogares. | Foto: Getty Images

Si bien estos dispositivos suelen ser atractivos por su precio, de acuerdo con el medio especializado en tecnología Xataka, advierten que ahorrar en este tipo de hardware puede implicar riesgos significativos, que van desde una experiencia deficiente de navegación hasta vulnerabilidades que ponen en peligro la seguridad de los usuarios.

Los equipos de bajo costo logran ofrecer lo esencial para conectarse, aunque están fabricados con materiales de menor calidad y su durabilidad es reducida. Este tipo de dispositivos suele coincidir con los que los operadores de internet entregan dentro de sus planes básicos, los cuales, con el tiempo, muestran un desgaste acelerado.

No es raro que empiecen a presentar fallas continuas, reinicios inesperados y cortes en la señal, señales claras de que pronto deberán ser sustituidos por un modelo más confiable.

Adicionalmente, los routers entregados por los proveedores suelen venir con restricciones tanto en el software como en el propio hardware, lo que limita el rendimiento y la cobertura dentro del hogar.

Ante esta situación, optar por un router neutro como sustituto permite al usuario ganar independencia y control total sobre su red. Este tipo de dispositivos no ocultan configuraciones esenciales y ofrecen la posibilidad de personalizar cada ajuste, algo que los modelos de las operadoras, en muchos casos, bloquean o reducen.

El router wifi tradicional podría ser reemplazado por una nueva tecnología. | Foto: Getty Images

Por ello, algunos expertos sugieren invertir en un router neutro de última generación para garantizar el acceso a tecnologías más recientes, tanto en seguridad como en conectividad. Mientras que los equipos de los operadores pueden quedarse estancados en estándares como WiFi 5, un modelo actualizado abre la puerta a WiFi 6 o incluso WiFi 6E, lo que se traduce en mayor velocidad y eficiencia.