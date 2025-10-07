¿La señal wifi de su celular es pésima? No dude en hacer estos cambios inmediatamente para que el internet sea mucho más veloz

Una de las grandes ventajas del wifi es que ofrece a las personas la posibilidad de conectar varios dispositivos a internet de forma inalámbrica. Celulares, computadores, televisores inteligentes, barras de sonido e incluso electrodomésticos avanzados pueden disfrutar de esta tecnología. Sin embargo, aunque se trata de una herramienta de gran utilidad en el día a día, lo cierto es que nunca se está exento de sufrir fallas.

Un problema común es experimentar una mala conexión wifi en el celular. Esto suele evidenciarse cuando el dispositivo no funciona correctamente: las páginas web cargan con lentitud, los mensajes no se reciben o las redes sociales dejan de actualizarse.

Otra señal clara es la baja intensidad que muestra el ícono del wifi en la pantalla del teléfono; mientras menos barras tenga, mayor será la probabilidad de que exista un problema con la velocidad o estabilidad del internet.

Iconos muestran la conexión del celular | Foto: Getty Images

Esta situación puede resultar frustrante, dado que el internet es una herramienta esencial para cumplir con múltiples tareas diarias. Si la conexión no tiene la calidad suficiente, la productividad puede verse afectada.

Ante este escenario, es importante determinar la causa. Según explica el portal RedesZone, en algunos casos puede tratarse de un fallo en el propio celular —ya sea por un error de software o la presencia de malware—, mientras que en otros el inconveniente proviene de la red wifi del hogar o del punto de acceso al que esté conectado el dispositivo.

Lo positivo es que la solución casi siempre está al alcance de todos y no requiere mayor complicación. Basta con seguir algunos pasos sencillos para mejorar el alcance y la estabilidad de la señal.

Recomendaciones para mejorar la señal wifi en el celular

Actualizar el sistema operativo: Mantener el equipo actualizado es fundamental. De lo contrario, podrían presentarse fallos temporales que afecten funciones esenciales. Las actualizaciones suelen incluir mejoras de rendimiento, optimización de la batería y parches de seguridad que también contribuyen a una mejor conexión a internet.

Eliminar o restablecer redes innecesarias: Es recomendable borrar las redes wifi que no se utilicen o, si se prefiere, restablecer la configuración de red para reiniciar completamente este apartado. Luego de hacerlo, se debe volver a conectar a la red deseada.

Una mala conexión wifi puede afectar varias funciones del celular. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Reiniciar el celular y el router: Aunque suele subestimarse, reiniciar el dispositivo es una práctica efectiva para corregir errores temporales. Hacerlo tanto en el móvil como en el router puede mejorar el rendimiento general y estabilizar la conexión.

Cerrar aplicaciones en segundo plano: Muchas apps continúan funcionando aunque no estén abiertas, consumiendo ancho de banda y batería. Cerrarlas ayuda a liberar recursos y puede mejorar la calidad de la conexión wifi.