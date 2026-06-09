Así puede tener internet en EE. UU., México y Canadá durante el Mundial 2026 sin cambiar de número

El próximo 11 de junio comenzará uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, y esta vez Colombia estará presente, lista para dejarlo todo en la cancha. Se trata del Mundial de 2026, torneo que contará con la participación de 48 selecciones y que se disputará en tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá.

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Después de cuatro años de espera, la Copa del Mundo volverá a encender la emoción y la expectativa de millones de aficionados que esperan disfrutar de esta gran fiesta del fútbol. Mientras algunos ya planean viajar para vivir la experiencia de cerca, otros seguirán cada partido desde sus hogares.

Sin embargo, para quienes viajarán al exterior hay un tema que genera inquietud: la conexión a internet. La mayoría de los usuarios busca mantener su mismo número de celular, enviar mensajes y continuar utilizando su línea de manera habitual durante el viaje. Esto les permite acceder a redes sociales, aplicaciones bancarias, mapas digitales y otras herramientas indispensables en el día a día.

El roaming internacional aparece como una de las principales soluciones para mantener la conectividad en el exterior. Foto: Getty Images

En este contexto, el roaming internacional se convierte en una herramienta clave para garantizar una experiencia cómoda y conectada, sin necesidad de cambiar de número ni realizar trámites complejos.

Este servicio resulta especialmente importante porque permite tener conectividad inmediata apenas se llega a un nuevo destino. Además de brindar comodidad, también puede ser fundamental en situaciones de emergencia, ya sea para contactar familiares, solicitar ayuda o acceder a información relevante durante el viaje.

Tener acceso a redes sociales, aplicaciones bancarias, mapas y servicios digitales se ha vuelto indispensable durante los viajes internacionales. Foto: Getty Images

Ahora bien, antes de elegir un servicio de roaming, es crucial revisar las condiciones que ofrece cada compañía telefónica, ya que los precios y beneficios pueden variar dependiendo del operador y del plan contratado. En los últimos años, muchas empresas han ampliado sus opciones con paquetes de datos, llamadas y mensajes más accesibles, respondiendo así a la creciente demanda de conectividad global.

Por esta razón, antes de viajar se recomienda consultar las condiciones del servicio y verificar los costos según el destino. Asimismo, es clave controlar el consumo de datos móviles para evitar cargos inesperados o elevados en la factura.