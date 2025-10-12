El modo oculto que debe activar en su celular Android para acceder a funciones que no son visibles en el menú principal

Uno de los sistemas operativos más relevantes en la actualidad es Android, que se ha destacado durante años por su compatibilidad con una amplia variedad de dispositivos, desde celulares y tablets, hasta relojes, televisores, automóviles y electrodomésticos inteligentes. Además, mediante Google Play Store, los usuarios pueden acceder a millones de aplicaciones y juegos, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de cada dispositivo.

Sin embargo, más allá de estas funciones básicas, algunas herramientas y trucos suelen pasar desapercibidos o no recibir la importancia que merecen, como es el caso del conocido ADB. Esta herramienta permite la comunicación directa entre un dispositivo móvil y un computador.

Según el portal especializado en tecnología Xataka, ADB (Android Debug Bridge) funciona como un puente que conecta el sistema operativo del computador con Android, permitiendo ejecutar órdenes, depurar aplicaciones y realizar tareas avanzadas. Entre sus funciones se encuentra la posibilidad de enviar archivos entre ambos equipos, así como probar y corregir errores en aplicaciones directamente desde el PC.

ADB es un programa que forma parte del Android SDK Platform Tools. | Foto: Getty Images

Para utilizar ADB es indispensable activar la ‘Depuración USB’. Esto se realiza accediendo a la sección de configuraciones del dispositivo, seleccionando ‘Acerca del teléfono’, presionando repetidamente sobre ‘Número de compilación’ hasta que se habiliten las opciones de desarrollo, donde se encuentra la opción de ‘Depuración USB’.

“ADB requiere de una terminal o consola de comandos para funcionar. En Windows, es necesario instalar los drivers ADB universales. Una vez instalados, al escribir CMD en el buscador, se accede a la ventana de comandos”, explica la fuente.

Entre los comandos básicos más destacados se encuentran:

ADB Devices: muestra todos los dispositivos conectados a la PC mediante ADB.

muestra todos los dispositivos conectados a la PC mediante ADB. ADB Push: permite copiar archivos desde el computador hacia el dispositivo Android.

permite copiar archivos desde el computador hacia el dispositivo Android. ADB Pull: extrae archivos del dispositivo Android y los guarda en el computador.

extrae archivos del dispositivo Android y los guarda en el computador. ADB Install: instala aplicaciones en formato APK en el dispositivo.

instala aplicaciones en formato APK en el dispositivo. ADB Uninstall: elimina aplicaciones APK ya instaladas en el equipo.

elimina aplicaciones APK ya instaladas en el equipo. ADB Shell: abre una consola de texto para interactuar directamente con el sistema y las aplicaciones del dispositivo.

abre una consola de texto para interactuar directamente con el sistema y las aplicaciones del dispositivo. ADB Reboot: reinicia el celular de manera normal.

reinicia el celular de manera normal. ADB Reboot bootloader: reinicia el dispositivo en modo bootloader, útil para operaciones avanzadas.

reinicia el dispositivo en modo bootloader, útil para operaciones avanzadas. ADB Reboot recovery: reinicia el móvil en modo recovery, destinado a tareas de recuperación o mantenimiento.

Su función principal es permitir el acceso a comandos avanzados. | Foto: Getty Images

Uno de los usos más frecuentes de ADB está relacionado con el envío de archivos desde el computador al dispositivo móvil. Además, permite capturar imágenes o grabar la pantalla del dispositivo directamente desde el PC.