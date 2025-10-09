Nuevas reglas de Google: Android podría añadir pronto un cambio importante en los íconos de sus aplicaciones

Hoy en día, uno de los aspectos más importantes en el uso de los celulares está relacionado con la personalización, ya que esta permite que cada usuario añada su propio toque, haciendo que su dispositivo sea único y diferente del resto. Por este motivo, sistemas operativos como Android han venido trabajando en este aspecto con el objetivo de ofrecer una experiencia que se adapte a los gustos y preferencias de cada persona.

De acuerdo con el portal androidauthority.com, existe la posibilidad de que dentro de poco Android permita personalizar el ícono de cada aplicación, y que los desarrolladores deban cumplir con este requisito para poder distribuir sus apps en Google Play.

Con la llegada de Android 13, los usuarios ya contaban con la posibilidad de personalizar los íconos de las aplicaciones, por ejemplo, modificando sus colores para que coincidieran con la temática general del sistema. Sin embargo, esta función era opcional y muchos desarrolladores decidían no implementarla.

Android 16 es el más reciente sistema operativo de Google. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, en las versiones más recientes del sistema operativo, los creadores ya no podrán evitar que los íconos de sus aplicaciones adopten un tema, según explicó la fuente mencionada.

“Actualmente, los desarrolladores deben proporcionar una versión monocromática del ícono de su aplicación para que Android la tematice. Si bien no es una tarea técnica compleja, existen varias razones por las que muchos desarrolladores no lo hacen”.

Al respecto, algunos desarrolladores consideran que mantener el ícono original de sus aplicaciones es esencial para la identidad de marca, dado que el logotipo es parte del reconocimiento visual que han construido y prefieren que no se altere en el sistema.

Con la llegada de Android 16 QPR2 Beta en agosto, Google dio a conocer que el sistema operativo incluirá la capacidad de crear automáticamente íconos temáticos para aquellas aplicaciones que aún no los posean.

Google habría implementados nuevos cambios en los íconos de las aplicaciones. | Foto: Getty Images

De este modo, si un usuario activa esta opción, el sistema aplicará un filtro de color mediante un algoritmo al ícono existente, con el fin de generar una versión monocromática que se integre con la temática elegida por el usuario.

Según explicó la fuente, Google no ha aclarado todavía si los desarrolladores podrán optar por rechazar o evitar esta modificación, es decir, si se tratará de una medida obligatoria o voluntaria.

Además, la compañía tampoco ha especificado cómo manejará los posibles conflictos legales o de derechos de marca que podrían surgir al modificar el ícono de una aplicación sin el consentimiento del creador porque alterar un logotipo podría generar reclamos o demandas.