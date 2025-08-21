Suscribirse

Google prepara actualización de Android 16 con un rol más destacado para Gemini: estas son las novedades

El asistente de inteligencia artificial podrá realizar nuevas acciones.

Redacción Tecnología
21 de agosto de 2025, 2:43 p. m.
Android 16 está siendo desarrollado bajo el enfoque Trunk Stable.
Android 16 | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Android 16 introducirá capacidades en Gemini para que este asistente de inteligencia artificial generativa pueda realizar acciones en nombre del usuario, como reservar en un restaurante.

Actualmente, Gemini puede acceder a algunas aplicaciones, principalmente de Google, para buscar información en ellas y ofrecer respuestas más personalizadas y ajustadas a las peticiones de los usuarios.

Sin embargo, aún no puede actuar como un verdadero agente de IA, de manera autónoma, aunque se trata de una capacidad en la que Google ya trabaja, como los expertos de Android Authority han visto en Android 16 QPR2, la actualización del sistema operativo que se espera que llegue en diciembre y en la que actualmente trabaja la compañía tecnológica.

En concreto, han visto líneas de código que hacen referencia a un nuevo ajuste de privacidad que habilita al agente a controlar las aplicaciones. Otras indican la posibilidad de determinar qué asistentes pueden realizar acciones en el dispositivo y en otras aplicaciones.

Contexto: Android prepara una función que parece ‘inútil’, pero oculta un poderoso propósito de seguridad

Según explican en el medio citado, anteriormente ya se ha visto una API llamada ‘App Functions’, diseñada precisamente para habilitar que Gemini pueda ejecutar algunas acciones de esas ‘apps’ en lugar del usuario, como pedir comida a domicilio o reservar en un restaurante solo con una orden de voz.

Las nuevas referencias en el código serían el paso que falta para que Gemini actúe como un agente, al permitir gestionar las acciones y el acceso a las aplicaciones.

Novedades

La actualización de Android 16 que prepara Google también incorporará un nuevo ajuste en Family Link, el conjunto de herramientas y configuraciones de Google para los controles parentales.

En concreto, la novedad está destinada a las familias en las que los padres están separados, para que puedan mantener la supervisión sin tener que estar en el mismo grupo familiar.

Contexto: La nueva función de Google en Android 16 que permitirá descubrir accesos no autorizados y saber si alguien espía su celular

La configuración ‘Supervisión local’ introduce una nueva forma de gestionar los controles parentales al solicitar un PIN en el dispositivo supervisado para poder realizar cambios, en lugar de la contraseña de la cuenta de Google vinculada al grupo familiar.

Al centralizar funciones críticas de seguridad y activar controles automáticos para reducir la exposición a vulnerabilidades.
Android 16. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El dulce que le pone nombre a Android 17

Por otra parte, Google está, actualmente, desarrollado Android 17, la próxima actualización de su sistema operativo móvil, al que ya ha adjudicado el nombre de un dulce: rollo de canela.

Una de las tradiciones más largas de Android es el dulce que acompaña a cada nueva versión, un nombre que en 2019, con la llegada de Android 10, dejó de ser público, pero que se ha mantenido a nivel interno.

Aunque, actualmente, está en pleno despliegue de Android 16, para el que eligió Baklava, el dulce de pasta filo y frutos secos triturados bañado con miel o almíbar, Google ha nombrado ya la siguiente versión, prevista para su llegada el año que viene.

Así, a Android 17 le corresponde el nombre de Cinnamon Bun, un pan dulce con glaseado y un intenso sabor a canela que se conoce en español como rollo de canela, como indican en Android Authority.

*Con información de Europa Press.

